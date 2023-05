VIDEO Reacția ministrului Economiei, după ce 8 srl-uri cu câte 2 angajați au câștigat granturi de 150 de milioane de euro

Ștefan Vuza, miliardarul care deține Chimcomplex, a dezvăluit, luni, la o dezbatere organizată la Palatul Parlamentului, că ”8 srl-uri cu 2 angajați și cu cifre de afaceri de 5.000 de lei” au câștigat granturi de la bugetul de stat în valoare de 150 de milioane de euro, iar marile firme din industria românească nu au putut accesa niciun euro. ”Deficitul balanței de cont curent vine industria chimică, metalurgică și alimentară.”, a punctat Vuza, care i-a solicitat ministrului Economiei, Florin Spătaru, să aloce celelalte 150 de milioane de euro din program și marilor companii românești.

”A fost propunerea mea, ca întregul buget de 300 de milioane de euro să fie alocat pentru primul apel, pentru că nu vom mai avea timp să facem alte apeluri în cursul anului 2023. La începutul lunii iunie va fi publicat în Jurnalul European noile modalități de acordare a ajutoarelor de stat. Asta înseamnă că vom modifica ghidul și vom ieși din această perioadă de timp. Alocarea celor 300 de milioane se va face pentru primul apel.”, a explicat Florin Spătaru la evenimentul ”Bucharest Leaders' Summit: The future is now. Perspectives of the aftermath”, organizat de Grupul de Presă MediaUno și Institutul Național de Statistică.

Ministerul Economiei gestionează o schemă multianuală de granturi de la bugetul de stat, pentru investiții inițiale ale companiilor din industria prelucrătoare, în valoare totală de 300 de milioane de euro. Schema a fost aprobată prin Hotărârea privind instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de granturi pentru investiții destinate industriei prelucrătoare.