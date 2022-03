VIDEO Rușii au ucis 97 de copii în Ucraina

În total, 97 de copi au fost ucişi de la începutul războiului, a anunţat marţi, în Parlamentul Canadei, preşedinteşe ucrainean Volodimir Zelenski, care îndeamnă aliaţii Kievului ”să-şi accenueze ajutorul”, relatează AFP.

Ruşii au ucis deja 97 de copii” prin bombardarea unor ”şcoli, spitale, locuinţe”, a denunţat el în Parlamentul canadian, căruia i s-a adresat în direct într-o legătură video.

”Nu cerem mare lucru. Cerem o susţinere reală, care să ne ajute să învingem”, a pledat el în faţa parlamentarilor canadeni, care l-au ovaţionat în picioare, timp de mai multe minute.

În fiecare secundă, un copil din Ucraina devine un refugiat, a avertizat marţi Fondul ONU pentru Copii (UNICEF), care evocă un flux continuu de oameni care fug din Ucraina de la lansarea invaziei ruse de către Vladimir Putin la 24 februarie.

În ultimele 20 de zile, aproximativ 1,4 milioane de copii au fugit din ţară - adică aproximativ 55 pe minute sau ”practic un copil pe secundă”, a denunţat într-o conferinţă de presă ordinară a ONU, la Geneva, un purtător de cuvânt al Unicef, James Elder.

”Această criză, ca viteză şi scală, este fără precedent de la al Doilea Război Mondial”, a subliniat James Elder.

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, sublinia că aceşti copii ”sunt supuşi unui risc semnificativ de despărţire, violenţe, exploatare sexuală şi trafic”.

TREI MILIOANE DE REFUGIAŢI

Numărul persoanelor care au fugit din Ucraina de la începutul invaziei armate ruse a atins trei milioane, a anunţat marţi, la Geneva, un purtător de cuvânt al Organizaţiei Internaţionale a Migraţiilor (OIM).

”Am atins acum pragul de trei milioane în privinţa mişcării populaţiei în afara Ucrainei”, a subliniat un purtător de cuvânt al OIM într-o conferintă de presă obişnuită a ONU, Paul Dillon.

Din acesttotal, 1,4 milioane sunt copii, potrivit Unicef, iar 157.000 dunt cetăţeni ai altor ţări, precizează OIM.

Polonia este ţara acere găzduieşte cel mai mare număr de refugiaţi din Ucraina - peste jumătate.

Aproxmativ 1,79 de milioane de persoane s-au refugat în Polonia de la 24 februarie, potrivit Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR).

România, Ungaria şi Republica Moldova primesc, de asemenea refugiaţi din Ucraina, însă cea mai mare parte îşi continuă drumul în Europa, la familie sau prieteni.

Another family died in Irpen! The mother and her children were killed by the Russian army. My heart is broken...#Anonymous help stop the brutal murders in Ukraine!@YourAnonNews@LiteMods pic.twitter.com/JBYf3pdmiu