VIDEO Se răstoarnă calculele moțiunii de cenzură? Viorica Dăncilă: 'Am vorbit cu UDMR'

Kelemen Hunor a afirmat că UDMR va vota moțiunea de cenzură. El a adăugat că e Guvernul care va urma după moțiune va avea un mandat simplu, deoarece, fiind la putere pentru o perioadă scurtă de timp, nu mai poate face minuni.

Viorica Dăncilă a declarat, după ce Hunor a dat asigurări că UDMR va vota pentru căderea guvernului său, că a discutat cu UDMR și nu crede că supărarea Uniunii a pornit de la scandalul legat de cimitirul din Valea Uzului.

Citește și: Dezvăluire scandaloasă. Copilul din România, închiriat unui neamț, pentru a fi abuzat sexual

”A fost o problemă la Valea Uzului și trebuie să o recunoaștem. Am vorbit la MAPN și trebui să rezolvăm. Acolo e un cimitir internațional. Nu cred că acesta e motivul pentru care UDMR votează moțiunea.

Am discutat și zilele trecute, am încercat să înțelegem de ce UDMR vrea să voteze moțiunea de cenzură, mai ales că am fost foarte corecți față de UDMR, celelalte minorități și partide.”, a precizat Viorica Dăncilă.

Citește și: SENZAȚIONAL! Legăturile președintelui Iohannis cu CARNAGIUL din Ialomița .