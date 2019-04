VIDEO Situație TENSIONATĂ în Israel: Guvernatorul palestinian al Ierusalimului a fost ARESTAT de poliția israeliană

Poliţia israeliană l-a arestat duminică pe guvernatorul palestinian al Ierusalimului, Adnan Gheith, care ar fi încălcat un ordin dat anterior de autorităţi, au anunţat poliţia şi avocatul său, potrivit France Presse.

Gheit a fost arestat, iar apoi eliberat în mai multe rânduri în ultimele luni de autorităţile israeliene, scrie agerpres.ro.

Citește și: Liviu Dragnea aruncă bomba! Guvernul PSD-ALDE a bătut Guvernul Cioloș la acest capitol

Avocatul său, Mohammed Mahmoud, a declarat că Gheith primise o interdicţie de şase luni de a se duce în Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel, şi de a contacta acolo anumite persoane, iar poliţia israeliană îl acuză că ar fi încălcat acest ordin.

Purtătorul de cuvânt al poliţiei, Micky Rosenfeld, a confirmat că Adnan Gheith a fost arestat şi interogat, dar nu a oferit alte detalii.

Citește și: Victor Ponta dă cărțile pe față! Ce i-ar fi propus Liviu Dragnea

Agenţia de presă oficială palestiniană Wafa a anunţat că el fusese eliberat mai târziu în cursul zilei de duminică şi condamnat la o amendă de 1.000 de shekeli (250 de euro).

Poliţia israeliană desfăşurase deja o anchetă asupra lui Gheith, pe care îl suspecta de implicare în arestarea în octombrie trecut de Autoritatea palestiniană a lui Issam Akel. Acest americano-palestinian este acuzat de palestinieni că ar fi participat la vânzarea unui imobil situat în Ierusalimul de Est - partea palestiniană a oraşului - unor cumpărători evrei.

Citește și: Unde au fost surprinși Carmen și Klaus Iohannis azi – Locul nu a fost ales întâmplător

Aceste vânzări sunt considerate drept o trădare de către palestinieni, care se opun cumpărării de către coloniştii israelieni a proprietăţilor situate în Ierusalimul de Est anexat.

Poliţia israeliană îl suspecta pe Gheith că ar fi colaborat cu forţele de securitate ale Autorităţii palestiniene la arestarea lui Issam Akel la Ierusalim, în timp ce acestea nu au mandat să opereze în oraş.

Citește și: Liviu Dragnea aruncă bomba! Guvernul PSD-ALDE a bătut Guvernul Cioloș la acest capitol

Guvernatorul palestinian al Ierusalimului nu exercită nicio autoritate asupra oraşului, inclusiv în partea estică anexată de Israel. Dar el este un înalt responsabil al administraţiei palestiniene.

Potrivit unor înalţi oficiali palestinieni, numeroasele arestări ale guvernatorului palestinian au scopul de a exercita presiuni asupra palestinienilor pentru a-l elibera pe Akel. Acesta din urmă a fost condamnat la o pedeapsă de închisoare pe viaţă de un tribunal palestinian, dar a fost autorizat ulterior să plece în SUA, potrivit presei.

Citește și: Victor Ponta dă cărțile pe față! Ce i-ar fi propus Liviu Dragnea

Israelul a ocupat Ierusalimul de Est după Războiul de Şase Zile în 1967 şi l-a anexat apoi, ceea ce nu a fost niciodată recunoscut de comunitatea internaţională.

Circa 320.000 de palestinieni trăiesc în Ierusalimul de Est şi speră că aici va fi capitala statului la care ei aspiră.

Israeli occupation forces detained 18 Palestinian civilians, including Jerusalem mayor Adnan Ghaith, in a large-scale, night raid across the occupied West Bank and Jerusalem

#IsraeliCrimes pic.twitter.com/SxwZ5qeKtk