Video - Spectacolul lui Vladimir Putin, un fals grosolan? O filmare mai veche ridică semne de întrebare

Pe 18 martie 2022, la aniversarea a 8 ani de la anexarea Crimeii de către Rusia, peste 200.000 de persoane s-au adunat în incinta şi în jurul stadionului Luzhniki pentru pentru a urmări concertul. Dar oare chiar atâţia au fost? O secvenţă cu o tânără fată îmbrăcată în roşu, filmată de anul trecut, dă de gol falsitatea regimului putinist, relatează agenția de presă MEDIAFAX.

O fată cu păr de culoare blond, îmbrăcată cu geacă roşie şi cu mască neagră sub bărbie, a apărut în acest an în tribune, zâmbind alături de o altă fată în geacă închisă la culoare, cu glugă roz şi cu mască sub bărbie. Un pic de atenţie trebuie acordată şi tânărului cu căciula gri din spate. Ambele aplaudă şi zâmbesc...dar şi mai curios este că la fel făceau şi la spectacolul de anul trecut (de pe 18 martie 2021), purtând fix aceleaşi articole vestimentare şi măşti sanitare anti-COVID în condiţile în care restricţiile au fost eliminate. Inclusiv tânărul cu căciula gri apare în spatele lor şi în acest an, îmbrăcat la fel. Presupunând că un om s-ar duce anual la concert, e foarte puţin probabil să se ducă fix cu aceleaşi haine de anul trecut, dar mai ales cei din preajma să poarte aceleaşi haine de anul trecut şi să se afle fix în aceleaşi locuri.

Spectacolul de pe data de 18 martie 2021 (postată pe You Tube pe 19 martie 2021) - minutul 35:42 - apare tânăra cu geaca roşie imediat după strigătul de glorie al dictatorului rus când a ţinut discursul. În acest clip înregistrat de anul trecut, Putin apare îmbrăcatâ în geacă verde.

Spectacolul de pe data de 18 martie 2022 - minutul 43:56 - apare din nou tânăra cu geaca roşie. Putin apare îmbrăcatâ în geacă albastră închisă la culoare.

Vedem aici o coregrafie ingenioasă tipică unui regim totalitar aşa cum vedem în Coreea de Nord? Sau a fost o simplă refolosire a unor secvenţe de anul trecut şi trecute prin montaj, un act specific unei dictaturi axată doar pe minciună şi manipulare condusă de un lider care adoră să fie adulat de mulţimile de spectatori?

De asemenea, mai trebuie punctat că televiziunea rusă de stat a întrerupt discursul lui Vladimir Putin chiar când se afla la mijlocul propoziţiei şi au fost apoi transmise secvenţe cu scandări patriotice. Vezi și: VIDEO Kremlinul explică de ce a dispărut Vladimir Putin în timpul propriului discurs .