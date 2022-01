VIDEO Un suporter a murit în tribune, în timpul meciului dintre Fulham și Blackpool

Clubul Fulham a anunţat, sâmbătă seară, decesul unui suporter de-ai săi, victimă a unui stop cardiac în timpul meciului cu Blackpool din Championship, informează lequipe.fr.

Meciul din liga a doua engleză dintre Fulham şi Blackpool (scor 1-1) a fost întrerupt pentru mai bine de patruzeci de minute, sâmbătă seară, în prima repriză a partidei de pe Stadionul Craven Cottage. Fanului i s-a făcut rău în tribune şi i s-a acordat imediat primul ajutor de către echipele medicale ale celor două cluburi, conform news.ro.

Tânărul de 22 de ani a fost preluat de o ambulanţă şi transferat la spital, dar, din păcate, nu a supravieţuit.

"Cu o imensă tristeţe îi informăm pe fani cu privire la trecerea în nefiinţă a suporterului Paul Parish”, se arată pe pagina oficială de Twitter a clubului Fulham.

Nu este prima dată în acest sezon când un astfel de incident are loc în Anglia. În octombrie, victima a putut fi salvată la timp, după o intervenţie rapidă a echipelor medicale ale formaţiilor Newcastle şi Tottenham în tribunele arenei St James' Park.

It is with immense sadness that we inform fans of the passing of supporter, Paul Parish.



Paul suffered a cardiac arrest and received treatment in the stand at this afternoon’s match before being transferred to hospital.



Our condolences go out to Paul’s loved ones. #FFC