VIDEO Victor Ponta dezvăluie o discuție cu Viorica Dăncilă: 'Eu i-am zis în față, băi, Viorica, nu te alege nimeni președinte, termină cu prostia asta'

Liderul PRO Romania, Victor Ponta, a explicat în direct la TVR că este deranjat de intrarea Vioricăi Dăncilă în cursa prezidențială, pentru că această candidatură este o prostie. Ponta susține că prin candidatura la prezidențiale, președintele PSD a eliminat un candidat de stânga eligibil, din cursa pentru Cotroceni.

„Eu i-am zis în față, băi Viorica, nu te alege nimeni președinte, termină cu prostia asta cu președinția și termină cu toți oamenii ăștia din jurul tău. Nu pot fi indiferent la ceea ce se întâmplă, pentru că eu vreau să votez în tutul doi un candidat de stânga și am să-l votez pe Mircea Diaconu. Iar aici nu este vorba despre încăpățânarea de a candida, ci despre prostie curată. Problema este următoarea, aș fi vrut ca împreună cu Klaus Iohannis care intră sigur în turul doi, aș fi vrut să am un candidat pe care să-l votez. Dar așa, din cauza doamnei Dăncilă, s-ar putea să-l am pe Barna. Nu-l cred pe Dan Barna capabil pentru postul asta, cred că este total nepregătit pentru funcția de președinte. Și atunci voi merge cu Mircea Diaconu. Am încercat s-o fac să se răzgândească, dar o tot dă cu CEx-ul, nu că CEx-ul, păi cine e dom'le CEx-ul ăla”, a declarat liderul PRO Romania.