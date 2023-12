VIDEO - Vladimir Putin a plecat însoțit de elita armatei ruse în Abu Dhabi: a fost escortat de o flotă de avioane de luptă

Preşedintele Rusiei se va deplasa apoi la Riad pentru discuţii cu prinţul moştenitor saudit, Mohammed bin Salman, călătoria reprezentând o incursiune rară în afara Rusiei pentru Putin, pe numele căruia a fost emis un mandat de arestare de către Curtea Penală Internaţională (CPI).

Nici EAU, nici Arabia Saudită şi nici Rusia nu recunosc însă jurisdicaţia CPI, al cărei mandat de arestare pe numele lui Putin a fost emis pentru rolul liderului rus în deportarea copiilor ucraineni după invazia rusă asupra acestei ţări, în februarie 2022.

Putin urmează să poarte discuţii cu şeicul Mohammed Bin Zayed Al Nahyan în Abu Dhabi şi apoi să se deplaseze în Arabia Saudită pentru prima sa întâlnire faţă în faţă cu Mohamed bin Salman din octombrie 2019.

Întâlnirile lui Putin cu cei doi lideri arabi, ale căror ţări pompează peste o cincime din petrolul mondial, are loc după ce preţul petrolului a scăzut în pofida promisiunii Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol şi Rusia (OPEC+) de a reduce în continuare producţia.

Membrii OPEC+ furnizează mai mult de 40% din petrolul mondial. "Coordonarea strânsă dintre Rusia şi Arabia Saudită în acest format este o garanţie fiabilă a menţinerii unei situaţii stabile şi previzibile pe piaţa mondială a petrolului", a declarat Kremlinul, indicând una dintre temele principale de discuţie.

Putin şi gazdele sale vor discuta, de asemenea, despre războiul Israelului împotriva Hamas în Fâşia Gaza, despre situaţia din Siria şi Yemen, precum şi despre probleme mai largi de stabilitate în Golf, a precizat Kremlinul. Un consilier al Kremlinului a declarat că se va discuta şi despre Ucraina, potrivit Reuters.

Relaţiile dintre Arabia Saudită şi Rusia în cadrul cooperării OPEC+ au fost uneori tensionate, iar un acord aproape că a eşuat în martie 2020, când pieţele erau deja zguduite de apariţia coronavirusului. La momentul respectiv, Arabia Saudită a redus preţurile la petrol pentru clienţii săi, în timp ce Rusia a declarat că va fi liberă de orice obligaţie de a respecta cotele de producţie. Însă cele două state au reuşit să-şi repare relaţiile în câteva săptămâni, iar OPEC+ a acceptat reduceri record de aproape 10% din cererea mondială de petrol, pentru a susţine pieţele petroliere. În octombrie, Putin l-a lăudat pe prinţul moştenitor saudit şi a declarat că, dacă vor exista diferenţe privind extinderea reducerilor OPEC+, atunci Kremlinul va căuta un consens.

Relațiile Rusiei cu Emiratele Arabe Unite au atins un nivel fără precedent, este principalul partener comercial al Rusiei în lumea arabă, a declarat președintele rus Vladimir Putin la discuțiile cu președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. "Astăzi, relațiile noastre, datorită poziției dumneavoastră, au atins un nivel fără precedent. Și suntem în contact constant, colegii noștri lucrează constant între ei", a spus Putin la discuțiile cu președintele Emiratelor Arabe Unite, conform Interfax.

El a subliniat, de asemenea, că în 2022, cifra de afaceri comercială dintre cele două țări a crescut cu aproape 68%. "Anul acesta, cred, vor fi și mai multe", a spus Putin, menționând că acest lucru se aplică și activităților de investiții.

Potrivit președintelui rus, se promovează și cooperarea industrială, vorbim despre crearea anumitor industrii în Emiratele Arabe Unite și în Rusia și se implementează o serie de proiecte majore în sectorul petrolului și gazelor. "De asemenea, cooperăm prin OPEC+ și, desigur, acordăm importanța cuvenită legăturilor umanitare", a spus el.

În plus, schimburile turistice între state se dezvoltă, de asemenea, anul trecut, potrivit lui Putin, aproape un milion de turiști din Rusia au vizitat Emiratele Arabe Unite.

"O școală rusă a fost deschisă și vă suntem recunoscători pentru rezolvarea problemei asigurării unui loc pentru construirea unei biserici ortodoxe", a spus președintele rus.

Vladimir Putin has arrived in the United Arab Emirates at the start of a rare foreign trip Footage released by the Kremlin shows the Russian president being greeted on the tarmac in Abu Dhabi https://t.co/wz2EEoV1sR pic.twitter.com/UcW6YDr6D9

Putin's plane, which arrived in the United Arab Emirates, was escorted by four Su-35S fighter jets, which carried weapons of various classes, they were piloted by pilots of the first class, special permits were obtained from a number of states for the overflight of fighter jets.… pic.twitter.com/7dOgoeiM0F