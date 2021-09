VIDEO Zeci de afgani protestează în fața sediului Ambasadei Pakistanului la Kabul: Talibanii trag focuri de armă în aer pentru a dispersa mulțimea

Talibanii au tras focuri de armă în aer, marţi, la Kabul, pentru a dispersa o manifestaţie la care participau zeci de afgani care denunţă amestecul Pakistanului în afacerile afgane, au constatat la faţa locului jurnalişti AFP.

Aproape 70 de afgani - bărbaţi şi femei - s-au adunat în faţa sediului Ambasadei Pakistanului, agitând pancarte şi strigând sloganuri ostile Islambadului, apropiat noului regim taliban, aflat la puetre de la jumătatea lui august, potrivit news.ro.

Anti Pakistan protests in Kabul, happening right now pic.twitter.com/t1SISw9RWY