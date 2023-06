Viktor Orbán atacă dur tratatul de la Trianon: 'Ungurii nu pot fi rupți! Păzim Bazinul Carpatic cu demnitate'

Premierul maghiar Viktor Orbán transmite un mesaj de unitate națiunii maghiare, cu ocazia zilei Tratatului de la Trianon: „Ungurii nu pot fi rupți!”, spune șeful executivului de la Budapesta, relatează presa maghiară.

În mesajul său video, Orbán a spus că, în ciuda „pierderilor noastre de la acel moment, suntem un popor încăpățânat”.

„Nu am refuzat niciodată să participăm la propria noastră înmormântare. Nici străbunicii noștri nu au renunțat. Ei nu au îngenuncheat și nu au cerut milă. Am stat pe picioarele noastre și am îndurat. Stăm pentru că suntem acasă. Păzim Bazinul Carpatic cu demnitate, care este și misiunea noastră”, a spus prim-ministrul maghiar.

Context

Sâmbătă, 3 iunie, adjunctul său a vorbit și el despre tratatul de la Trianon.

Conștiința națională și speranța au dat putere maghiarilor „blocați în afara granițelor” după Trianon. Speranța este că „va exista un viitor maghiar în Bazinul Carpatic”, a subliniat sâmbătă secretarul de stat adjunct pentru Politică Națională de la Biroul premierului maghiar Viktor Orban (continuarea aici).