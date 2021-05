Violenţe extreme în Israel: Atacarea cu cruzime a unui bărbat, presupus arab, difuzată în direct la televiziune (VIDEO)

Israelul a fost şocat miercuri seara după difuzarea la televiziune, în direct, la o oră de mare audienţă, a imaginilor unui bărbat bătut cu cruzime de atacatorii săi, militanţi de extremă dreapta, într-un oraş din apropiere de Tel Aviv, transmite AFP preluat de agerpres.

Imaginile, dificil de privit, arată un bărbat, considerat arab de atacatori, scos cu forţa dintr-o maşină şi apoi bătut cu cruzime de o mulţime de câteva zeci de persoane până când şi-a pierdut conştienţa.

VIDEO — Mob of Israeli extremists caught on camera beating Palestinian man as chaos intensifies#PalestinianLivesMatter #PalestineWillBeFree #ApartheidIsrael pic.twitter.com/FvIPKwl1E0