Viorica Dăncilă anunță DECAPITĂRI în PSD după alegerile prezidențiale: 'Și eu îmi asum' / VIDEO

Liderul PSD Viorica Dancila a participat marti la conferinta de alegeri a filialei din Dolj, fiind prima deplasare in teritoriu a candidatului PSD la prezidentiale in vederea alegerilor. Dancila va merge in toate filialele PSD si a lansat marti un avertisment pentru sefii filialelor judetene care nu se vor implica in alegeri.

Dancila a zis ca are incredere ca toti membrii PSD vor trage 'la aceeasi caruta'. `Am mare incredere in colegii mei, in membrii de partid, cred ca toti vor fi foarte implicati atat in alegerile prezidentiale cat si in celelalte randuri de alegeri. Cred in fiecare presedinte de organizatie', a zis ea.

Liderul PSD a spus ca este de acord cu ideea liderului PSD Dolj ca sefii filialelor care nu-si ating targetul electoral la prezidentiale sa fie schimbati din functie.

`Da, eu cred ca trebuie sa sustinem performanta in partid si acolo unde rezultatele nu sunt bune trebuie sa luam masuri ferme. Conditiile uneori sunt diferite. In Oltenia, Muntenia, e inclinare mai mare spre PSD, altfel e in Ardeal. Dar unde vedem ca nu este implicare, trebuie sa luam masuri. Trebuie rasplatite rezultatele bune ale unor organizatii. Unde vedem ca nu este implicare trebuie sa venim cu alte solutii. Si eu imi asum, fiecare trebuie sa ne asumam rezultatele acestor alegeri.