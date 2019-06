Viorica Dăncilă, ATAC la Liviu Dragnea, după decizia ÎCCJ: 'Nu aș vrea să îl judec'/ Profilul viitorului președinte PSD

Premierul Viorica Dăncilă susține că noul lider al PSD va trebui să aibă un stil managerial complet diferit de cel impus de Liviu Dragnea.

Citește și: Sindicaliștii din Poliție au EXPLODAT - Scrisoare către Iohannis și Dăncilă pentru ELIMINAREA împuternicirii obedienților în funcții de șefi

"Eu sper să avem mai mulți candidați și cred că noul președinte trebuie să fie un om echilibrat, care să adune în jurul lui, să aibă răbdare să își asuclte colegii, să se consulte cu forurl statutar. O decizie nu trebuie să o ia un președinte, ci trebuie să fie luată prin for statutar. Viitorul preșeidinte al PSD trebuie să fie un om atașat valorilor europene și transatlantice. Un președinte al PSD trebuie să fie un om care să genereze un val de credibilitate în jurul colegilor. Să fie un om hotărât, să nu se sperie la primul obstacol. Nu aș vrea să îl judec pe Liviu Dragnea, dar aș vrea să schimb modul de lucru. Eu cred că decizia nu trebuie să fie luată în mod invidual, trebuie să discutăm cu reprezentanții noștri din Parlament. Nu am făcut o analiză privind modul în care a condus Liviu Dragnea și nici nu am de gând să o fac. Trebuie să venim cu o altă abordare pentru a recâștiga electoratul din 2016", a declarat Dăncilă.