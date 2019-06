Viorica Dăncilă, după ședința coaliției: ALDE hotărăște dacă vrea remaniere mai amplă - VIDEO

Premierul Viorica Dancila a declarat joi, la Parlament, dupa sedinta coalitiei de guvernare, ca o eventuala remaniere mai larga dupa motiunea de cenzura depinde de ce vrea ALDE.

„ALDE hotaraste (in legatura cu Teodor Melescanu, n.r.). Deocamdata nu am discutat cu dl Tariceanu. Mai intai discutam in partid, daca vom face, si apoi in coalitie”, a spus Dancila, pe tema remanierii extinse.

Pe de alta parte, premierul a zis ca vicepremierul Viorel Stefan urmeaza sa fie schimbat. „In scurt timp vom lua o decizie pentru nominalizarea pentru postul de vicepremier pe probleme economice”.

Ea a adaugat ca inca nu a primit de la Klaus Iohannis un raspuns in legatura cu ministrii propusi la Justitie, Fonduri UE si Diaspora, si nici pentru vicepremierul pe relatii strategice.

„Nu am discutat inca cu dl presedinte, am sa sun. Am avut o discutie ieri cu dl presedinte, am discutat despre fiecare candidat in parte si astept sa vina cu un raspuns. Interimatele expira maine”.

