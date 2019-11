Viorica Dăncilă enumeră cele trei femei din istoria româniei pe care le admiră

Prezidențiabilul PSD, Viorica Dăncilă, susține că trei femei din istoria României pe care le admiră sunt regina Maria, Ana Aslan și Ecaterina Teodoroiu.

”În primul rând, regina Maria, Ana Aslan, Ecaterina Teodoroiu sunt foarte multe femei care merită admirația și respectul tutoror, atât al femeilor, cât și al bărbaților.

Eu cred că trebuie să luăm de la fiecare om politic, de la fiecare om ceea ce a făcut bun. Fiecare a avut și realizări și lucruri mai puțin bune. Nu există oameni perfecți.

Ați spus că am fost prima femeie premier, dar eu consider că am fost mai puternică decât contracandidatul meu. Eu și acum îmi doresc o dezbatere în fața tuturor românilor, dar Klaus Iohannis fuge și îi este teamă de un dialog deschis.”, a spus Viorica Dăncilă.