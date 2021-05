Vlad Gheorghe, europarlamentar, despre șoferul român ucis în Franșa: Zona e recunoscută pentru un nivel ridicat de infracţionalitate

Europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe a interpelat Comisia Europeană, autorităţile franceze şi Consulatul român cu privire la cazul unui şofer român care a fost ucis cu o sabie, într-o parcare din Franţa. "Am primit mai multe mesaje de la cetăţeni şi inclusiv mărturiile publice din acest caz arată că nu este unul izolat, dimpotrivă, zona respectivă este recunoscută pentru un nivel ridicat de infracţionalitate asupra camioanelor şi şoferilor, mulţi dintre ei români", afirmă eurodeputatul, conform news.ro

"Odată cu adoptarea Pachetului de Mobilitate, Uniunea Europeană s-a angajat să garanteze parcări certificate şi sigure în care şoferii de camioane să-şi petreacă timpul de odihnă. Astfel de zone ar trebui să ofere un nivel minim de servicii şi sisteme de securitate în caz de urgenţă - dar asta nu se întâmplă decât în foarte puţine cazuri, de aceea infracţiunile violente sunt încă răspândite şi ele afectează în mod disproporţionat şoferii din estul Europei, aminteşte europarlamentarul vorbind despre moartea cetăţeanului român M.S., şofer parcat în apropiere de Calais şi care a surprins involuntar un hoţ", se arată într-un comunicat de presă transmis, marţi, de USR PLUS.

Vlad Gheorghe solicită Comisiei să clarifice măsurile de aplicare a prevenirii infracţiunilor în zonele de parcare, în conformitate cu Regulamentul 885/2013 de completare a Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind STI în ceea ce priveşte furnizarea de servicii de informaţii referitoare la locuri de parcare sigure şi securizate pentru camioane şi vehicule comerciale.

El cere Comisiei să facă publice demersurile pentru crearea de locuri de parcare sigure în statele membre, inclusiv cu finanţare europeană şi măsurile concrete pentru protecţia victimelor infracţiunilor comise în zonele de parcare neprotejate.

Conform sursei citate, europarlamentarul a cerut şi autorităţilor franceze locale informaţii despre timpul de intervenţie al ambulanţei după apelul de urgenţă privind atacul asupra şoferului român, detalii despre această intervenţie şi despre stadiul anchetei, precum şi despre asistenţa acordată familiei victimei. Consulatul român de resort Pas-de-Calais a fost, de asemenea, contactat de către eurodeputat cu privire la sprijinul acordat familiei şoferului ucis şi demersurile întreprinse pe lângă autorităţile franceze.

"Am primit mai multe mesaje de la cetăţeni şi inclusiv mărturiile publice din acest caz arată că nu este unul izolat, dimpotrivă, zona respectivă este recunoscută pentru un nivel ridicat de infracţionalitate asupra camioanelor şi şoferilor, mulţi dintre ei români. Am solicitat şi ministerului francez de resort o analiză privind numărul şi tipul faptelor similare înregistrate în ultimii trei ani, e important să ştim câte dintre acestea au fost soluţionate. Încerc să aflu dacă autorităţile franceze au o strategie pentru a preveni şi combate infracţiunile asupra şoferilor de camioane în zona Calais, care sunt în opinia domniilor lor cauzele şi ce măsuri se impun”, a declarat europarlamentarul USR PLUS.

El a menţionat că este datoria aleşilor din Parlamentul European să intervină şi să încerce să sprijine autorităţile locale şi să contribuie la rezolvarea situaţiilor care pun în pericol în orice fel cetăţenii europeni.

"Mai ales în timp ce-şi fac treaba, sunt la serviciu şi asigură un trai decent familiilor lor, ca în cazul şoferilor de camioane ce traversează zilnic întreaga Europă şi transportă bunurile de care ne folosim cu toţii”, a explicat Vlad Gheorghe.

Conform USR PLUS, europarlamentarul a introdus recent o serie de amendamente care să crească siguranţa circulaţiei rutiere în toate statele membre UE, inclusiv România, fiind raportor alternativ din partea grupului RENEW EUROPE pentru dosarul privind inspecţia tehnică în Comisia de Transport şi Turism. Măsurile propuse au fost votate în plenul Parlamentului European pe 26 aprilie, cu 654 de voturi pentru, 30 împotrivă şi 9 abţineri.