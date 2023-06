Vladimir Putin a 'sărbătorit' blocarea revoltei cu toți cei din echipa sa: 'Ați oprit efectiv războiul civil' – marea temere a liderului din Rusia

Preşedintele rus a adresat mulțumiri personalului Forțelor Armate Ruse, forțelor de ordine și serviciilor speciale pentru curajul și loialitatea de care au dat dovadă. În discursul susţinut la Palatul Fațetelor, la Sala Sf. Gheorghe de la Kremlin, preşedintele rus le-a mulțumit personalului militar al Forțelor Armate Ruse, precum și serviciilor speciale, celor de justiţie şi forţelor de securitate pentru curajul, vitejia și loialitatea demonstrată față de poporul rus, anunţă Agenţia de presă RIA NOVOSTI.

Președintele Rusiei: „Ați salvat patria noastră de revolte și ați oprit efectiv războiul civil”

Potrivit lui Putin determinarea și curajul forțelor militare și celor de securitate, precum și consolidarea societății au jucat un rol decisiv în încheierea rebeliunii. El a adăugat că Moscova nu a trebuit să retragă unitățile sale de luptă din zona aşa-zisei „operațiuni speciale militare ruse” (n.r.: invazia în Ucraina) în timpul revoltei armate.

"Ați apărat ordinea constituțională, viața, securitatea și libertatea cetățenilor noștri, ați salvat patria noastră de revolte și ați oprit efectiv războiul civil. Într-o situație dificilă, ați acționat clar, coerent, v-ați dovedit loialitatea față de poporul rus și jurământul militar, ați arătat responsabilitatea pentru soarta Patriei și viitorul ei", a spus președintele rus.

El a menționat că astăzi, în Piața istorică a Catedralei Kremlinului din Moscova, s-au adunat militari ai Forțelor Armate Ruse, angajați ai Gărzii Naționale, FSB, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Federal de Securitate, soldați și ofițeri - "adevărați apărători ai Patriei, care, într-o oră dificilă pentru țară, împreună cu tovarășii lor de arme, au stat în calea tulburărilor, rezultatul căruia ar fi în mod inevitabil haos".

Putin: O evoluție „extrem de periculoasă”

Președintele a atras atenția asupra faptului că unitățile Ministerului Apărării, Gărzii Naționale, angajații Ministerului Afacerilor Interne și serviciile speciale "au asigurat funcționarea fiabilă a celor mai importante centre de control, strategice, inclusiv de apărare, facilități, securitatea regiunilor de frontieră, puterea spatelui forțelor armate, toate formațiunile de luptă care au continuat în acel moment să lupte eroic pe front". "Nu a trebuit să eliminăm unitățile de luptă din zona NVO (n.r.: frontul din Ucraina)", a subliniat Putin.

"Desfășurarea rapidă și precisă a unităților de aplicare a legii a făcut posibilă stoparea evoluției extrem de periculoase a situației din țară, pentru a preveni victimele civile", a spus șeful statului.

"Determinarea și curajul vostru, precum și consolidarea întregii societăți ruse, au jucat un rol decisiv imens în stabilizarea situației", a adăugat președintele, menționând că oamenii care au fost târâți în rebeliune au văzut "că armata, poporul nu este cu ei".

⚡️Full address of Vladimir Putin to the security forces in the Kremlin pic.twitter.com/snKM1RDFtv