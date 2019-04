Volei Alba Blaj s-a impus în fața echipei CSM București cu 3-2

Visul echipei CSM Bucureşti de a obţine al doilea titlu consecutiv la volei feminin a fost spulberat de o echipă a Blajului extrem de motivată potrivit mediafax.

Derby-ul voleiului feminin românesc s-a jucat joi, 25 aprilie, în Sala Polivalentă din Capitală, între CSM Bucureşti şi Volei Alba Blaj. Înaintea meciului, trupa din Capitală avea un punct avans în faţa echipei ardelene, dar şi un meci mai mult. Pentru a spera la titlu, CSMB avea nevoie de victorie. Nu a fost însă să fie.

Deşi meciul a fost per ansamblu echilibrat, Blajul a avut un strop de energie în plus, care i-a permis să se impună cu 3-2 (25-21, 17-25, 25-20, 19-25, 15-8). Cu două jucătoare în mare formă, Ioana Baciu (25 de puncte) şi Sonja Newcombe (17 p), dar şi cu un blocaj mai eficient (Nneka Onyejekwe – 5 puncte la blocaj / 8 în total), Blajul şi-a trecut în cont o victorie de două puncte, care i-a permis să treacă deja în fruntea clasamentului (57 p), chiar şi fără restanţa pe care o mai are de disputat. Pentru a mai pierde titlul, Alba Blaj ar trebui să cedeze patru puncte în meciurile rămase, iar CSMB să câştige tot. De la CSMB, Iryna Trushkina (26 p), Adelina BUdai-Ungureanu (18 p) şi Maret Balkestein-Grothues (15 p) au fost cele mai eficiente jucătoare.

În cazul în care nu va mai face greşeli, Volei Alba Blaj îşi va trece în cont cel de-al patrulea titlu din istorie.