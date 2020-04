Volvo şi Daimler vor să producă şi să vândă pile de combustie pentru camioane şi autobuze

Doi dintre cei mai mari producători europeni de camioane, Daimler Truck AG şi Volvo Trucks, au anunţat marţi că şi-au unit forţele pentru a dezvolta, produce şi vinde pile de combustie pentru vehicule utilitare grele, un semn că actuala criză provocată de pandemia de coronavirus (COVID-19) accelerează consolidarea, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Producătorii globali de maşini şi camioane analizează diverse moduri de a împărţi costurile noilor tehnologii, în condiţiile în care showroom-urile sunt închise în urma măsurilor de izolare, menite să oprească răspândirea noului virus, ceea ce afectează profiturile."Obiectivul comun al ambelor companii este să ofere producţia de serie a camioanelor şi autobuzelor cu pile de combustie în a doua jumătate a deceniului", au anunţat marţi Daimler şi Volvo.

Societatea comună înfiinţată de cele două companii va opera ca o entitate independentă şi autonomă, iar Daimler Truck AG şi Volvo Group vor continua să concureze în toate celelalte domenii de afaceri, au precizat cei doi producători auto.



"Unirea forţelor va duce la scăderea costurilor de dezvoltare pentru ambele companii şi va accelera introducerea pe piaţă a pilelor de combustie pentru vehiculele utilitare grele", au informat Daimler şi Volvo.



Volvo va achiziţiona 50% din societatea mixtă pentru aproximativ 600 de milioane de euro (650 de milioane de dolari), acordul final urmând să fie încheiat până la finalul acestui an.



Societatea mixtă va avea operaţiuni în Nabern, lângă Stuttgart, în Germania, precum şi fabrici în Germania şi Canada.



Anul trecut, Daimler a anunţat un plan de reducere a costurilor, prin care vor fi eliminate cel puţin 10.000 de locuri de muncă la nivel mondial până în 2022. Obiectivul Daimler este diminuarea cheltuielilor de personal cu 1,4 miliarde de euro (1,56 miliarde de dolari) până în 2022, pentru majorarea investiţiilor în vehiculele electrice.



În România, Daimler are două unităţi de producţie, la Cugir şi Sebeş.