Vot DECISIV în Parlament: o parte dintre români se vor putea pensiona mai repede

Deputaţii urmează să discute marţi, în plen, un proiect de lege care prevede că persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în unele zone afectate de poluarea remanentă, din cauza extracţiei cărbunelui, precum şi pe o rază de 8 kilometri în jurul acestora beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu doi ani, fără penalizare.

"Persoanele care au locuit cel puţin 30 de ani în zonele afectate de poluarea remanentă din cauza extracţiei, preparării şi arderii cărbunelui sau a şisturilor bituminoase, a extracţiei şi prelucrării minereurilor feroase şi neferoase cu conţinut de praf sau de emisii de gaze cu efect de seră, cupru, plumb, sulf, cadmiu, arseniu, zinc, mangan, fluor, clor, feldspat şi siliciu sau de radiaţii din minereuri radioactive, hidrogen sulfurat, crom trivalent, crom hexavalent, a pulberilor metalice şi/sau de cocs metalurgic, precum şi a emisiilor de amoniac şi derivate, respectiv localităţile Baia Mare, Călăraşi, Copşa Mică, Drobeta-Turnu-Severin, Râmnicu Vâlcea, Slatina, Târgu Mureş, Târnăveni, Turnu Măgurele, Zlatna, precum şi localităţile din judeţul Hunedoara Aninoasa, Baia de Criş, Băiţa, Brad, Călan, Certej, Criscior, Deva, Ghelari, Hunedoara, Lupeni, Orăştie, Petrila, Petroşani, Şoimuş, Teliuc, Uricani, Vulcan, pe o rază de 8 km în jurul acestor localităţi, beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani fără penalizare", se arată în proiectul de lege, informează Agerpres.



Proiectul a fost iniţiat de mai mulţi parlamentari PSD. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.



Un alt proiect de lege care se află pe ordinea de zi şi pentru care Camera este for decizional este cel care are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.53/2003, în scopul instituirii în sarcina angajatorilor a obligaţiei de a organiza activitatea de resurse umane şi de salarizare numai cu persoane care deţin competenţe în administrarea de personal.



Acesta prevede, de asemenea, ca, în situaţia externalizării activităţii de resurse umane, serviciile externe specializate în resurse umane şi salarizare să fie coordonate de un expert în legislaţia muncii. Totodată, se preconizează introducerea procedurii concilierii în cazul conflictelor individuale de muncă, precum şi a posibilităţii ca la negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă sau cu prilejul desfăşurării unei cercetări disciplinare salariatul să poată fi asistat de un expert în legislaţia muncii.