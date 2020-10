Vrancea: Liste comune pentru ALDE şi Pro România la alegerile parlamentare

ALDE Vrancea şi Pro România au depus, joi, candidaturile pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, cele două formaţiuni politice care sunt în proces de fuziune având liste comune sub sigla Pro România.

"Astăzi am depus candidaturile pentru Camera Deputaţilor şi Senat din partea Alianţei Pro România - ALDE. Şi spun alianţă datorită faptului că a început procesul de fuziune dintre cele două formaţiuni politice, dar nefiind finalizat, am depus candidaturile sub sigla Pro România. Avem liste complete atât la Camera Deputaţilor, cât şi la Senat. Sperăm ca cetăţenii din judeţul Vrancea, dintre toate listele propuse de formaţiunile politice, să-şi îndrepte votul către candidaţii noştri, deoarece ambii candidaţi pe locurile eligibile sunt oameni care nu au mai făcut politică, dar au venit cu gândul de a realiza ceva pentru judeţul Vrancea şi pentru ţară, cu experienţa şi expertiza necesară pentru a contribui în bine cu tot ce înseamnă legislaţie, şi nu numai, în România", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele ALDE Vrancea, Ionel Cel-Mare.

Citește și: Paul Stănescu: ‘PSD va câștiga alegerile. PNL se prăbușește și vrea cât mai repede alegeri fără să țină absolut de nimic ce înseamnă sănătatea românilor’



La Camera Deputaţilor lista este deschisă de creatoarea de modă Nausica Mircea, iar la Senat de profesorul universitar doctor Cristian Barbu, general în rezervă şi fost şef al Academiei Tehnice Militare.



Pe următoarele locuri la Camera Deputaţilor candidează Cornel Uluitu, Vasile Ursescu, Ion Gogoriţă, Zinel Atanasiu, Emilia Bogdan şi Vasile Pauliean, iar la Senat lista este completată de Viorel-Lary Toni, Nicolae Rotaru şi Ionuţ Mironică.