Vremea nici foarte caldă și nici foarte rece din această perioadă afectează persoanele anxioase. La ce să fie atenți cei cu probleme

Am intrat în ultima lună de toamnă, dacă ne uităm în calendar. Vremea de afară însă ne duce cu gândul la primăvară, căci avem parte de temperaturi mai degrabă de lună mai decât de noiembrie.

Însă, spun specialiștii, nu ar trebui să ne bucurăm prea tare. Vorbim, până la urmă, despre o anomalie care ne afectează sănătatea chiar dacă nu ne dăm seama. Avem un bioritm care este dat peste cap. Organismul nostru se pregătește atât fizic cât și psihic pentru iarnă însă iarna nu mai vine. Iar cele mai afectate persoane sunt cele care suferă de anxietate și depresie.

Psiholog: Schimbarea bruscă de temperatură va fi și mai greu acceptată

„Aceste persoane au în general o flexibilitate redusă la schimbare, la tot ce înseamnă nou”, a explicat pentru „Adevărul” medicul psiholog, Keren Rosner. „Au un anumit ritm după care funcționează, prin urmare orice perturbare poate duce la emoții puternice. Se adaptează foarte greu, iar când așteptarea lor nu corespunde cu realitatea resimt puternic acest lucru. Iar asta pentru că sunt obișnuite cu o anumită frecvență de schimbare a vremii, au nevoie să știe ce se va întâmpla. Au nevoie să anticipeze, au nevoie ca în viața lor totul să fie predictibil”, a mai spus specialistul.

Aceste persoane vor fi afectate și de schimbarea bruscă de temperatură care ne așteaptă, căci până la urmă nu mai avem decât o lună și intrăm în iarnă. „Schimbarea bruscă de temperatură va fi și mai greu acceptată. Un om anxios sau depresiv este, de cele mai multe ori, meteo sensibil. Vremea îi dictează starea emoțională” mai explică psihologul.

Modificările bruște de temperatură care ne așteaptă în curând vor produce un dezechilibru major și din punct de vedere fizic, nu doar psihic. Este vorba despre sistemul imunitar. „Avem nevoie de o adaptare lentă la temperaturi scăzute. Însă, dacă de la 17-20 de grade Celsius trecem brusc la cinci sau șase grade, ceea ce este foarte posibil să se întâmple, atunci am putea avea o problemă. În mod normal, pentru a face față cu brio schimbării bruște de temperatură organismul nostru are nevoie de o perioadă de acomodare. Adaptarea la frig se face în trei săptămâni, perioadă în care suntem mai vulnerabili. Este și motivul pentru care ar trebui să acordăm o atenție sporită sistemului imunitar”, a explicat și Sandra Alexiu, președintele Asociației Medicilor de Familie București - Ilfov.

Cum ne protejăm imunitatea

Ce înseamnă, concret, acest lucru? „Avem nevoie de o alimentație cât mai sănătoasă. Mă refer mai ales la consumul de fructe și legume neprelucrate termic și care conțin cantități importante de vitamine, minerale și nutrienți. Vitamina C, de exemplu. Dacă mâncăm o portocală, organismul nostru va asimila aproape 90% din cantitatea de vitamina C care se regăsește în fruct. În schimb, dacă luăm suplimente alimentare vitamina C dintr-o pastilă va fi absorbită în proporție de 10-12%”, mai explică specialistul.

Pentru o imunitate puternică, organismul nostru are nevoie și de vitamina D. Vara, pentru că ne expunem la soare, organismul o produce în mod natural. În sezonul rece însă corpul nostru ar trebui puțin ajutat. ”Atenție însă! Nu trebuie să cădem în capcană reclamelor care ne îndeamnă să ne bombardăm organismul cu vitamine. Căci, ce este mult ar putea să ne facă rău. Prin urmare. Administrarea unei cantități moderate de vitamina D - mă refer la o cantitate profilactică - ar trebui să fie suficientă pentru a trece cu bine peste sezonul rece”, a mai declarat medicul.

Vom avea un noiembrie anormal de cald

Însă, până vine cu adevărat iarna, meteorologii anunță un noiembrie cu temperaturi mult mai ridicate față de normalul perioadei, așa cum s-a întâmplat și în octombrie. Cel puțin în primele două săptămâni, maximele vor atinge 15-16 grade, pe alocuri chiar 20. Cât despre prima zăpadă din acest sezon rece, exceptând zonele de munte, aceasta ar urma să cadă, potrivit specialiștilor, abia la anul.