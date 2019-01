Vremea a făcut prăpăd, PNL dă atacul la primarii Capitalei: 'Bucureștiul arată ca după un tsunami în Alaska'

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionel Dancă, dă atacul la primarii Capitalei după ce vremea rea a făcut ravagii în București.

„Firea si primarii de sector impreuna cu sinecurile si pilele lor de la ADP au facut "punte" de ziua Unirii Principatelor si admira spectacolul naturii de pe partiile din tara sau din Austria.

Intre timp, dupa o ploaie inghetata, Bucurestiul arata ca dupa un tsunami in Alaska iar primarii Capitalei sunt dati ca si disparuti. Apelurile la 112 din Bucuresti au blocat astazi sistemul national de urgenta.

Bubuie nervii în interiorul partidului lui Cioloș – Acuzații explozive după Convenția Națională a PLUS. Val de demisii la orizont? / SURSE

Fiecare primarie de sector are propriul serviciu de administrare a domeniului public cu bugete indestulatoare, cu sute de angajati si directori, sinecuri si pile de partid sustinute #FireaPSD.

Insa, pentru sute de masini avariate, tramavaie deraiate, autobuze defecte si blocate, pentru mii bucuresteni fara energie electrica sau caldura, nu a fost nimeni astazi sa raspunda.

Nu mai vorbesc de instalatiile de lumini care nici la o luna de la Craciun nu au fost stranse. Iar acum, sub ploaia inghetata, cantaresc zeci de kilograme si au devenit un adevarat pericol public pentru bucuresteni. Stau sa cada in orice moment peste un trecator sau peste o masina in trecere pe sub ele.

Pur si simplu, administratia #FireaPSD este un dezastru pentru Bucuresti mai mare decat o calamitate naturala.”, scrie Ionel Dancă pe Facebook.