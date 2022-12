Washington Post: De ce nu are Argentina mai mulți jucători de culoare la Cupa Mondială?

În timp ce fanii urmăresc succesul Argentinei la Cupa Mondială din acest an, apare o întrebare familiară: De ce nu are echipa Argentinei mai mulți jucători de culoare? În contrast puternic cu alte țări sud-americane, precum Brazilia, echipa de fotbal a Argentinei pălește în comparație în ceea ce privește reprezentarea negrilor, notează The Washington Post, într-un articol care abordează această dilemă dintr-o perspectivă istorică.

Observația nu este una nouă. În 2014, observatorii au lansat glume despre faptul că până și echipa de fotbal a Germaniei avea cel puțin un jucător de culoare, în timp ce se părea că Argentina nu avea niciunul în timpul finalei Cupei Mondiale din acel an. În 2010, guvernul argentinian a publicat un recensământ care a indicat că 149.493 de persoane, mult mai puțin de un procent din țară, erau de culoare. Pentru mulți, aceste date păreau să confirme faptul că Argentina era într-adevăr o națiune albă, notează autoarea articolului, Erika Denise Edwards, autoarea cărții premiate "Hiding in Plain Sight: Black Women, the Law and the Making of a White Argentine Republic" și profesor asociat la Universitatea din Texas, El Paso.

Dar aproximativ 200.000 de prizonieri africani au debarcat pe malurile Río de la Plata în perioada colonială a Argentinei, iar la sfârșitul secolului al XVIII-lea, o treime din populație era de culoare. Într-adevăr, nu numai că ideea Argentinei ca națiune albă este inexactă, ci vorbește în mod clar despre o istorie mai lungă de ștergere a negrilor în centrul autodefinirii țării.

Argentinienii au mai multe mituri care pretind că "explică" absența argentinienilor de culoare.

Poate că primul și cel mai popular dintre aceste mituri a fost acela că bărbații de culoare au fost folosiți drept "carne de tun", ceea ce a dus la un număr masiv de morți în timpul războaielor din secolul al XIX-lea. Armatele revoluționare, de exemplu, au recrutat oameni înrobiți pentru a lupta în războaiele de independență ale Argentinei (1810-1819) împotriva forțelor spaniole, cu promisiunea de a fi liberi după ce au servit timp de cinci ani.

Însă, în loc să moară pe câmpul de luptă, mulți au dezertat pur și simplu și au ales să nu se mai întoarcă în locul în care s-au născut, după cum a susținut istoricul George Reid Andrews. Listele de apeluri arată că în 1829 unitatea militară afro-argentină Fourth Cazadores a pierdut 31 de soldați din cauza morții și 802 din cauza dezertărilor. Unii dintre acești oameni s-au mutat până în nord, în Lima, Peru. În timp ce unii au murit și alții au plecat, alții s-au întors acasă. Datele recensământului din Buenos Aires, cel mai populat oraș din Argentina, arată că populația de origine africană a crescut de mai mult de două ori între 1778 și 1836.

Un alt mit susține că, din cauza numărului mare de decese ale bărbaților de culoare cauzate de războaiele din secolul al XIX-lea, femeile de culoare din Argentina nu au avut altă opțiune decât să se căsătorească, să coabiteze sau să formeze relații cu bărbați europeni - ceea ce a dus la "dispariția" populației de culoare. Se crede că metisajul, sau amestecul interrasial, pe parcursul mai multor generații și-a pus amprenta, creând o populație mai ușoară din punct de vedere fizic și mai albă. În această versiune, femeile de culoare erau simple victime ale unui regim opresiv care dicta fiecare aspect al vieții lor.

Dar studii mai recente au arătat, în schimb, că unele femei de culoare din Argentina au luat decizii concertate de a trece drept albe sau amerindiene pentru a obține beneficiile oferite de alb pentru copiii lor și pentru ele însele. Profitând de diverse politici juridice, unele femei de culoare, cum ar fi Bernabela Antonia Villamonte, puteau să se nască în captivitate și să moară nu numai libere, ci și etichetate ca fiind albe.

Alte mituri pentru lipsa de reprezentare a negrilor în cultura argentiniană s-au axat pe izbucnirea bolilor, în special a febrei galbene în 1871. Unii au susținut că mulți argentinieni de culoare nu au putut să se mute din zonele puternic infectate din Buenos Aires din cauza sărăciei lor și au sucombat în fața bolii. Și acest lucru a fost demitizat, deoarece datele arată că epidemiile nu au ucis populația de culoare în proporții mai mari decât alte populații.

Aceste și alte mituri despre "dispariția" negrilor în Argentina servesc la ascunderea câtorva dintre cele mai durabile moșteniri istorice ale națiunii.

În realitate, Argentina a găzduit mulți negri timp de secole - nu doar populația de oameni înrobiți și descendenții acestora, ci și imigranții. Capverdienii au început să emigreze în Argentina în secolul al XIX-lea cu pașapoartele portugheze și apoi au intrat în națiune în număr mai mare în anii 1930 și 1940, căutând locuri de muncă ca marinari și muncitori portuari.

Dar liderii argentinieni albi, cum ar fi Domingo Faustino Sarmiento, fost președinte al Argentinei (1868-1874), au elaborat o altă narațiune pentru a șterge populația de culoare, deoarece au echivalat modernitatea cu albul. Sarmiento a scris "Facundo: Civilizație și barbarie" (1845), care detalia "înapoierea" Argentinei și ceea ce el și alții percepeau ca fiind necesitatea de a deveni "civilizați". El s-a numărat printre cei care împărtășeau o viziune asupra națiunii care o asocia mai mult cu moștenirea europeană, mai degrabă decât cu cea africană sau amerindiană.

Argentina a abolit sclavia în 1853 în cea mai mare parte a țării și în 1861 în Buenos Aires. Având în spate istoria sclaviei, liderii argentinieni s-au concentrat pe modernizare, privind spre Europa ca spre leagănul civilizației și al progresului. Aceștia credeau că, pentru a se alătura rândurilor Germaniei, Franței și Angliei, Argentina trebuia să își deplaseze populația de culoare - atât din punct de vedere fizic, cât și cultural.

În multe privințe, acest lucru nu a fost unic pentru Argentina. Acest proces de albire a fost încercat în mare parte din America Latină, în locuri precum Brazilia, Uruguay și Cuba.

Totuși, ceea ce face ca povestea Argentinei să fie unică în acest context este faptul că aceasta a reușit să își construiască imaginea de țară albă.

De exemplu, în anii 1850, filosoful politic și diplomatul Juan Bautista Alberdi, care a fost poate cel mai bine cunoscut pentru afirmația sa "a guverna înseamnă a popula", a promovat imigrația europeană albă în țară. Președintele argentinian Justo José de Urquiza (1854-60) a susținut ideile lui Alberdi și le-a încorporat în prima constituție a țării. Articolul 25 prevedea în mod clar: "Guvernul federal va încuraja imigrația europeană".

De fapt, fostul președinte Sarmiento a remarcat spre sfârșitul secolului al XIX-lea: "Peste douăzeci de ani, va fi necesar să călătorești în Brazilia pentru a vedea negri". El știa că există argentinieni de culoare, dar sugera că țara nu îi va recunoaște pentru mult timp. Peisajul Argentinei s-a transformat în curând, deoarece 4 milioane de imigranți europeni au răspuns apelului guvernului de a emigra între 1860 și 1914. Această clauză rămâne și astăzi în constituția Argentinei.

În ceea ce privește populațiile negre și amerindiene ale națiunii care se aflau în Argentina înainte de această imigrație europeană în masă, mulți au început să se identifice strategic ca fiind albi dacă puteau "trece" sau să se stabilească în categorii rasiale și etnice mai ambigue.

Aceste categorii includeau criollo (origine preimigrantă adesea afiliată cu strămoși spanioli sau amerindieni), morocho (de culoare cafeniu), pardo (de culoare maro) și trigueño (de culoare grâu). În timp ce aceste etichete i-au încadrat, în cele din urmă, ca fiind "Alții", ele au ajutat, de asemenea, la disocierea lor de negritate într-o perioadă în care acest lucru era un imperativ de stat.

În ciuda unei istorii și a rămășițelor acesteia care au încercat să șteargă negrul din națiune, populația de culoare din Argentina rămâne, iar tot mai multe persoane de origine africană au migrat acolo.

În prezent, imigranții din Capul Verde și descendenții lor sunt între 12.000 și 15.000 și trăiesc în principal în zona Buenos Aires. În anii 1990 și 2000, africanii din vestul Africii au început să migreze în Argentina în număr mai mare, în condițiile în care Europa și-a înăsprit legile privind imigrația. În timp ce recensământul a arătat că Argentina adăpostea aproape 1.900 de cetățeni născuți în Africa în 2001, acest număr aproape că s-a dublat până în 2010. În ultimii 10 ani, descendenții africani din alte țări din America Latină, cum ar fi Brazilia, Cuba și Uruguay, au intrat, de asemenea, din ce în ce mai mult în Argentina, în căutare de oportunități economice.

Această istorie arată clar că, deși echipa de fotbal a Argentinei poate să nu includă persoane de origine africană, sau poate persoane pe care majoritatea le-ar considera negre, nu este nici o echipă "albă".

În timp ce Argentina a eliminat categoriile rasiale în încercarea sa de a fi văzută ca o națiune modernă, albă, prezența persoanelor descrise ca morocho face trimitere la această istorie a ștergerii negrilor și a indigenilor. Morocho, o etichetă inofensivă, continuă să fie folosită și astăzi în Argentina. Acest termen, care se referă la cei care sunt "de culoarea bronzului", a fost folosit ca o modalitate de a distinge persoanele care nu sunt albe.

Poate că cel mai faimos morocho din Argentina este legenda fotbalului Diego Maradona, care a devenit celebru în anii 1980 și 1990. Țara a ținut trei zile de doliu național atunci când a murit în noiembrie 2020. Această legendă non-albă a devenit imaginea fotbalului argentinian și, în mod ironic, a unei "națiuni albe".

Diferiți jucători din echipa de astăzi sunt susceptibili de a fi descriși ca morocho în Argentina. Înțelegerea acestei istorii dezvăluie o Argentina mult mai diversă decât o asociază adesea mulți oameni. De asemenea, indică eforturile concertate de a șterge și minimiza negrescul în încercarea de a crea ceea ce mulți dintre liderii națiunii au perceput ca fiind o națiune modernă.