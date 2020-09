Cel mai bine vândut cântec britpop al anilor 1990 este Wonderwall al trupei Oasis

„Wonderwall” al trupei Oasis a fost desemnat cel mai bine vândut cântec britpop al anilor 1990, informează NME, potrivit news.ro.

Single-ul de pe cel de-al doilea album al grupului englez, „What’s the Story) Morning Glory?”, lansat în 1995, s-a clasat pe primul loc în Official Top 50 Britpop Songs al BBC, care a fost întocmit folosind date ale Official Charts Company.

La lansare, piesa a ajuns pe locul al doilea în topul britanic al single-urilor şi, până în prezent, a fost vândută în 1,4 milioane de copii. Pe locul al doilea este clasată „Don’t Look Back In Anger” a trupei Oasis, cu 1,02 milioane de copii vândute.

Între primele zece cele mai de succes single-uri ale anilor 1990 în Marea Britanie, Oasis este prezentă cu şase titluri şi The Verve cu două.

Top 50 cuprinde nume ca Stereophonics, Pulp, Catatonia, Travis, The Charlatans şi Manic Street Preachers.

Clasamentul celor mai bine vândute cântece britpop ale anilor 1990:

1. „Wonderwall” – Oasis (1995)

2. „Don’t Look Back In Anger” – Oasis (1996)

3. „Bitter Sweet Symphony” – The Verve (1997)

4. „D’You know What I Mean?” – Oasis (1997)

5. „Brimful Of Asha” – Cornershop (1998)

6. „The Drugs Don’t Work” – The Verve (1997)

7. „Whatever” – Oasis (1994)

8. „Country House” – Blur (1995)

9. „Roll with It” – Oasis (1995)

10. „Some Might Say” – Oasis (1995)