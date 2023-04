Zahărul este inamicul dietelor: ce provoacă consumul exceziv de zahăr

Zaharul este un ingredient omniprezent in alimentele noastre de zi cu zi. De la dulciuri si bauturi carbogazoase la produse de patiserie si sosuri, acesta se gaseste in multe dintre alimentele preferate. Cu toate acestea, consumul excesiv de zahar poate fi daunator sanatatii noastre si poate duce la diverse probleme de sanatate.

Zaharul creeaza dependenta. Daca inainte aveai nevoie doar de o lingurita pentru a-ti indulci cafeaua, ti-ai dat seama curand ca ai nevoie de doua acum, iar asta se intampla pentru ca zaharul este un stimulator al eliberarii de dopamina, notează Sfatnaturist.ro.

Dopamina este un neurotransmitator care controleaza centrii placerii si recompensei creierului nostru, provocand simultan simptome de sevraj atunci cand incerci sa incetezi sa-l folosesti.

Primul motiv pentru care zaharul este considerat inamicul dietei este acela ca este foarte dens in calorii, ceea ce inseamna ca un consum excesiv poate duce la cresterea in greutate si obezitate. Atunci cand consumam zahar, organismul nostru transforma acesta in glucoza, care poate fi utilizata drept combustibil pentru a ne oferi energie. Cu toate acestea, daca nu folosim aceasta energie imediat, glucoza este stocata in celulele noastre sub forma de grasime.

In plus, consumul excesiv de zahar poate duce la niveluri ridicate de zahar in sange, ceea ce poate creste riscul de diabet zaharat tip 2. Consumul excesiv de zahar poate, de asemenea, sa duca la rezistenta la insulina, care poate duce la un nivel ridicat de insulina in sange, un factor de risc pentru afectiuni precum sindromul metabolic si bolile de inima.

Totodata, zaharul poate fi daunator pentru sanatatea dentara. Atunci cand consumam alimente bogate in zahar, bacteriile din gura noastra se hranesc cu acesta si produc acid, ceea ce poate duce la carii dentare.

Zaharul si cancerul

Studii recente de la Universitatea Cornell din New York arata ca zaharul este o cale pentru cresterea, reproducerea si supravietuirea activa a celulelor canceroase. Aceleasi studii sugereaza ca un consum mare de zaharuri rafinate creste proportional riscul de cancer.

Zaharul este peste tot: alimente procesate, sucuri, fructe etc.

Problema cu care ne confruntam in fiecare zi este numarul de stimuli pe care consumatorul „intra prin ochi” atunci cand intra intr-un supermarket (ciocolata, bomboane, dulceata, miere, inghetata, bauturi racoritoare si sucuri indulcite, fursecuri, pizza, chipsuri, felii de paine, dar si fructe cu un nivel ridicat de zahar – banane verzi, curmale, pepene galben, stafide, fructe conservate si fructe tropicale). Iar zaharul este unul dintre principalii protagonisti, fiind prezent practic in toate alimentele procesate care reprezinta deja peste 60% din alimentatia noastra.

Cercetarile mai arata ca o persoana consuma in medie 126 de grame de zahar pe zi; adica de patru ori mai mult decat recomandarile facute de nutritionisti. In plus, trebuie sa stii ca doar un pahar de bautura racoritoare (cu zahar) echivaleaza cu opt linguri de zahar.

Zaharuri naturale

Zaharurile naturale pot fi gasite in fructe, legume, cereale, lactate si chiar nuci. Este bine sa consumi alimente care contin zahar natural, deoarece contin alti nutrienti. De exemplu, alimentele din plante au cantitati mari de fibre, minerale si antioxidanti, in timp ce produsele lactate contin calciu si proteine.

Cand consumai aceste alimente, corpul le digera incet si aprovizionarea cu energie devine constanta. Ele reprezinta o parte importanta a conducerii unui stil de viata sanatos si studiile arata chiar ca un aport ridicat de legume, cereale integrale si fructe poate reduce riscul de boli cronice, cum ar fi unele tipuri de cancer, diabet si boli de inima.

Ce poti face pentru a nu consuma prea mult zahar

Stim ca este greu sa renunti la zahar daca toata viata ti-ai hranit corpul cu acest produs.

Cu toate acestea, a deveni constient si a face alegeri inteligente poate fi cheia spre reusita. A fi atent si constient de produsele pe care le cumpari si a verifica mereu ingredientele, este una dintre cele mai importante schimbari pe care le poti face.

-Citeste mereu etichetele produselor pe care le cumperi si fii constient de ceea ce mananci.

-Aplicarea regulii 80:20 la alegerile tale de mancare si bautura este o modalitate excelenta de a reduce aportul de zahar. Prin asta ne referim la faptul ca ar trebui sa mananci „sanatos” 80% din timp, iar restul de 20% sunt pentru tine, bucura-te cu atentie de delicii.

-Intelege de ce are nevoie corpul tau cu adevarat si sa faci alegeri inteligente in ceea ce priveste hrana si stilul de viata.