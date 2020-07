Zatyko Gyula, candidatul PPMT la Primăria Oradea: 'Ar fi o minune să câştig funcţia de primar, la concurenţă cu Bolojan'

Vicepreşedintele PPMT Zatyko Gyula, candidatul formaţiunii pentru funcţia de primar al municipiului Oradea, a declarat joi că ar fi "o minune" să câştige funcţia de edil la concurenţă cu actualul primar, Ilie Bolojan, potrivit Agerpres.

"Ar fi o minune să fiu ales primar de Oradea, însă complementar noi am putea să realizăm lucruri bune. Fiecare trebuie să pornească cu încredere că va avea şanse să câştige. Dar ar fi şi o naivitate să nu vezi ce ştie şi ce şanse are adversarul. În orice caz, eu îmi voi prezenta şi susţine programul ca şi cel care porneşte să câştige primăria. Însă am văzut, şi în 2012, că domnul Bolojan - care ne-a spus că a citit programul nostru, cu multe elemente valoroase - a şi realizat câteva proiecte. În momentul în care oricine vine în locul tău sau după tine şi realizează ideile tale, la un moment dat tot îţi pasă că nu tu le-ai pus tu în practică. Asta înseamnă să faci ceva pentru comunitate,", a declarat joi, în conferinţă de presă, Zatyko Gyula.

Sub sloganul "Iubim Transilvania şi Oradea este căminul nostru ", candidatul lucrează, în prezent, la programul său electoral. Acesta va cuprinde mai multe mesaje pentru categorii diferite, atât pentru vârstnici, cât şi pentru tineri, pentru cei care iubesc natura şi sportul, precum şi pentru întreprinzători, având în vedere că "drumul început este bun, dar se mai poate dezvolta".

"Faptul că am fost desemnat să candidez pentru Primăria Oradea este un lucru foarte onorant şi voi fi cel care conduce lista pentru consilierii locali. Suntem într-o situaţie fericită deoarece avem foarte mulţi candidaţi. Pentru cele 34 de locuri avem cel puţin 50 de oameni care ar dori să facă parte din această listă. Vrem să avem o colaborare cu Oradea, cu toate categoriile sociale şi având la bază această idee, avem sfetnici cam o sută de oameni din diferite ramuri, cu diferite preocupări, care cunosc problemele acestui oraş. Ei ne vor ajuta şi la crearea programului, care fi gata în circa două săptămâni, şi vor veni şi cu soluţii pentru cei care vom ajunge factori decizionali", a spus Zatyko.

Candidatul PPMT şi-a exprimat opinia potrivit căreia este foarte probabil ca, în următorul mandat al Consiliului Local, "componenta maghiară să fie dată de PPMT sau s-ar putea să nu fie deloc".

"Nu ştim ce va aduce viitorul, dar după câte vedem şi după cum s-au comportat reprezentanţii UDMR în ultimii ani, eu văd slabe şanse ca UDMR să intre în cele două consilii, la judeţean şi local", a precizat Zatyko.

"Nu ne referim la faptul că UDMR nu ar trece de pragul de 5%, ci la faptul că prestaţia lor în ultimii 15-20 de ani nu a ridicat nivelul de încredere faţă de partenerii posibili în Bihor şi din cauza asta credem şi avem convingerea că soluţia suntem noi," l-a completat Szilagyi Zsolt, candidatul PPMT pentru conducerea CJ Bihor.

Szilagyi Zsolt a amintit că, în urmă cu doi ani, ca preşedinte al PPMT i-a propus liderului UDMR, Kelemen Hunor, o conlucrare pentru a creşte şansele candidaţilor maghiari din diferite partide ale comunităţii etnice.

"În şase luni, de trei ori i-am cerut domnului Kelemen să ne aşezăm la masă pentru discuţii. Nu a fost de acord nici măcar pentru acest lucru şi nu am pornit negocierile oficiale, să spun aşa. Şi rezultatele s-au văzut. (...) Am propus să facem o coaliţie între toate forţele maghiare, cum a fost cazul candidatului la Târgu Mureş şi să-l sprijinim cu toţii, cu trei sigle. Nu au acceptat acest lucru. Eu cred că strategia lor este în detrimentul comunităţii şi, pe an ce trece, tot mai mulţi maghiari şi-au pierdut încrederea în liderii UDMR", a subliniat Szilagyi.