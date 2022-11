Atenție, imagini dramatice: zece soldați ruși au vrut să se predea ucrainenilor; unul a decis să atace, iar apoi au fost lichidați toți fără discuție

Scene teribile de pe frontul din Ucraina circulă pe canalele de Telegram rusești și ucrainene, iar mai nou și pe rețelele de socializare.

Un grup de ruși care ar fi decis să se predea ar fi fost lichidat de forțele armate ucrainene, după ce unul dintre soldații din armata rusească a decis să deschidă focul în loc să urmeze exemplul camarazilor săi.

Tragicul incident poate fi văzut în două clipuri video apărute pe rețelele de socializare.

În imaginile video care se răspândesc pe rețelele de socializare se observă cum trupele ucrainene intră în curtea unei case, unde pare că se ascunde un grup de soldați ruși. Se poate observa din imagini cum ies și se întind pe jos cu mâinile la ceafă, totul sub armele ucrainene.

În cele din urmă un soldat, cel mai probabil rus, iese și deschide focul.

Într-un alt videoclip se vede cum soldații întinși sunt morți.

Ukrainian troops opened fire in response, none of the surrendering Russian soldiers survived. pic.twitter.com/OHTPFi2DuS

????️A group of Russian soldiers surrendering to Ukrainian troops when one comes out firing. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/qleqIloK6w