Ministerul rus al Apărării susține că Ucraina a executat peste zece prizonieri de război ruşi (Video)

Ministerul rus al Apărării a afirmat vineri că Ucraina a executat mai mult de zece prizonieri de război ruşi, care au fost împuşcaţi direct în cap, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

Ministerul a făcut acest anunţ în răspuns la o înregistrare video care a circulat în social media ruse prezentând ceea ce se spune că este execuţia unor prizonieri de război ruşi. Reuters menţionează că nu a verificat deocamdată înregistrarea şi afirmaţiile ministerului rus.

Filmarea arată "uciderea deliberată şi metodică a peste zece soldaţi ruşi imobilizaţi de către soldaţi ucraineni degeneraţi, cu gloanţe trase direct în cap", a scris Ministerul rus al Apărării, potrivit căruia înregistrarea este un semn al "caracterului atroce" al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski şi al "regimului" său de la Kiev. Zelenski "va răspunde în faţa tribunalului istoriei, a poporului Rusiei şi Ucrainei", a adăugat ministerul.

Kievul nu a comentat pentru moment aceste afirmaţii ale Moscovei. Anterior, Ucraina a declarat la rândul ei că soldaţi ai săi au fost torturaţi în timp ce se aflau în captivitatea forţelor ruse, acuzaţii respinse de Moscova.

