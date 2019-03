Zeci de magistrați au ieșit pe treptele Curţii de Apel Bucureşti: Ce personaj s-a INFILTRAT printre ei și de cine au fost susținuți - VIDEO + FOTO

Zeci de magistraţi protestează, luni seara, pe treptele Curţii de Apel Bucureşti, solicitând abrogarea oUG 7 şi respectarea statului de drept. De cealaltă parte a străzii s-au adunat mai mulţi protestatari ai mişcării #rezist, care susţin protestul magistraţilor.

Magistraţii protestează în tăcere pe scările Curţii de Apel Bucureşti, având pancarte pe care scrie "Respectaţi statul de drept", "We share the same values. RO belongs in EuROpe" ("Avem aceleaşi valori. Locul ROmâniei este în EuROpa"), "Independent magistrates - Independent justice" ("Magistraţi independenţi - justiţie independentă"), scrie news.ro.

De cealaltă parte a străzii, mai mulţi protestatari de la #rezist şi-au arătat susţinerea pentru magistraţi, scandând "Cinste lor, magistraţilor", "Vă iubim", "Nu vrem să fim conduşi de hoţi" şi cerând desfiinţarea secţiei speciale pentru investigarea magistraţilor. Printre aceştia s-a aflat la un moment dat şi Nicuşor Dan.

"Protestul nostru continuă pentru că noi lucrăm pe baza unor principii și a unor valori. Ele nu se schimbă. Uneori se schimbă modalitățile de manifestare, dar în acest moment anumite reguli care caracterizează statul de drept sunt date peste cap. Una dintre ele o reprezintă transparența, o reprezintă echilibrul puterilor în stat și observați și dumneavoastră că de ceva timp ele suferă ceva derapaje. E cam brutal spus, dar se pare că nu avem cum să ne întoarcem. De la OUG 7 mesajul nostru a fost de neconsultare al magistraților și s-a continuat cu adoptarea OUG 12 într-o formă care include prevederi suplimentare față de cele discutate cu magistrații și lucrul ăsta e o decizie pe care colegii noștri o iau în cadrul adunărilor generale din parchete, nu este o decizie care vine de la cineva, cum se zice, de la București. Este decizia fiecăruia", a declarat procurorul Gabriela Scutea, scrie mediafax.ro.

"Încercarea de a transmite un mesaj cu privire la nevoia de restabilire a statului de drept. S-a încercat ducerea în derizoriu a demersurilor noastre și reducerea importanței mesajului nostru la interese oarcecum personale, de salarizare , de preocupări cu referire la ipoteza de a ne fi șefi de rang înalt judecători ori nu e vorba despre așa ceva, nu e vorba de interese meschine, e mult mai mult de atât", a spus și procurorul Romulus Varga, de la Parchetul General.