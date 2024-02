Zelenski a dat marele semnal, după doi ani de război: 'Vrem să-i punem capăt cât mai curând!'

Mesajul interpretabil a fost publicat de președintele Ucrainei pe platforma X înainte de Conferința de Securitate de la München la care va participa și Zelenski. Conferința începe vineri.

„Încep două zile importante. Întâlniri cu parteneri din Germania și Franța, noi acorduri și Conferința de securitate de la München. O nouă arhitectură de securitate pentru Ucraina, precum și noi oportunități. Facem toate eforturile pentru a pune capăt războiului cât mai curând posibil în condiții echitabile ucrainene și pentru a asigura o pace durabilă”, scrie în mesajul lui Zelenski.

Anterior, președintele Zelenski a repetat că războiul nu se va termina decât după ce forțele Rusiei vor fi împinse peste granițele Ucrainei, recunoscute în plan internațional. Noul mesaj ar putea reprezenta un semn că ucrainenii sunt dispuși să negocieze un acord cu rușii, relatează Mediafax.

