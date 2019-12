Zi cu evoluții mixte la Bursa de Valori București: BET bate maxim după maxim și se apropie de pragul de 10.000

Patru din cei nouă indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat aprecieri luni, printre ei numărându-se și referința pieței principale, BET, care a urcat cu 0,16% la un nou maximum post-criză, al ultimilor 12 ani, de 9.903,07 de puncte, anunță MEDIAFAX.

Citește și: Anunț de ultimă oră al lui Rareș Bogdan: ‘Le vom tăia’

BET a bătut maxim după maxim în acest an, plecând de la un nivel scăzut după prăbușirea cauzată de OUG 114/2018, ajungând acum la mai puțin de 1% de atingerea pragului psihologic de 10.000 de puncte, nivel pe care nu l-a mai atins din finalul anului 2007.

Din punctul de vedere al lichidității, săptămâna a debutat însă cu stângul, în ton cu evoluția generală din ultimele luni, valoarea tranzacționată fiind din nou cu mult sub media ultimei luni de tranzacționare, la doar 24,35 milioane de lei (5,1 milioane de euro). Media zilnică înregistrată în acest an în privința rulajului se ridică la 39,67 milioane de lei, ce se prefigurează în lipsa unui puseu de tranzacții masive în decembrie a fi cel mai slab an din punctul de vedere a lichidității din ultimii trei ani.

Bursa locală a evoluat în opoziție cu bursele europene, care consemnau deprecieri mai mari, de peste 1% și până la 2% în ansamblu. La rândul lor, indicii americani marcau și ei corecții de peste 0,5% după raliul din noiembrie către noi maxime istorice, provenit din publicarea unor date pozitive despre economie și semnale pozitive dinspre negocierile comerciale dintre Statele Unite și China.

Citește și: Ministrul de Interne a văzut moartea cu ochii! Marcel Vela s-a prăbușit cu elicopterul

Din cadrul indicelui BET, cele mai bune evoluții au fost înregistrate de: Digi Communications (DIGI) și Alro (ALR) plus 0,94%, Banca Transilvania (TLV) plus 0,78% și Nuclearelectrica (SNN), plus 1,87%. La polul opus regăsim titlurile MedLife (M), cu o scădere de 1,49% și Electrica (EL) care au pierdut 1,33%.

Titlurile OMV Petrom (SNP), care au scăzut cu 0,23%, au ocupat prima poziție în topul celor mai tranzacționați emitenți, cu schimburi în valoare de 6,13 milioane de lei. Titlurile producătorului de petrol și gaze sunt urmate în clasamentul rulajelor de acțiunile TLV, cu 4 milioane de lei, și BRD, cu tranzacții în sumă de 3,72 milioane de lei.