Ziua Limbii Române, marcată într-un mod inedit de 50 de oameni de cultură din județul Mureș

50 de oameni de cultură din judeţul Mureş, scriitori, rapsozi populari, ziarişti şi artişti, grupaţi în jurul directorului Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mureş, Nicolae Băciuţ, aleg să marcheze anual, într-un mod inedit, Ziua Limbii Române.

"Şi în acest an suntem fideli Proiectului Cultural 'Limba noastră-i o comoară', dedicat Zilei Limbii Române (31 august - 3 septembrie), în organizarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mureş, Liga Pensionarilor Mureş. Anul acesta ne vedem pe Aleea Pivelor de la Muzeul ASTRA din Sibiu, după ce în anii trecuţi am fost în Republica Moldova, în Italia şi în Bulgaria. Proiectul Cultural 'Limba noastră-i o comoară' este desfăşurat sub egida Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România şi are ca parteneri media revistele Vatra veche, Cadran (jurnal mureşean)", a declarat, pentru Agerpres, directorul Direcţiei Judeţene pentru Cultură Mureş, Nicolae Băciuţ, iniţiatorul proiectului.

Alături de Nicolae Băciuţ, la organizarea manifestărilor cuprinse în acest proiect se regăsesc Sorina Bloj, Maria Borzan, Dinuca Burian.

Începând din anul 2013, cei 50 de oameni de cultură, scriitori, ziarişti şi rapsozi populari din judeţul Mureş au organizat, pe cont propriu, o serie de manifestări pentru a promova Ziua Limbii Române, începând cu municipiul Târgu Mureş, unde au evocat personalitatea poetului Grigore Vieru şi terminând cu promovarea culturii române în diverse locuri din Europa.

"Noi, cei 50, am sărbătorit Ziua Limbii Române în cele mai diverse locuri, pe cheltuiala proprie, cum ar fi la Columna lui Traian din Roma, la Casa memorială Grigore Vieru din Pererita din Republica Moldova, iar anul trecut am fost la Vidin, cu românii din Bulgaria. În urmă cu 4 ani am ieşit din ţară şi am sărbătorit Ziua Limbii Române la Columna lui Traian: 50 de mureşeni, oameni de cult, scriitori, oameni de cultură, rapsozi populari, oameni simpli de la ţară, în costume populare am defilat la Columna lui Traian. După aceea, acum trei ani, am fost la Casa memorială Grigore Vieru din Pererita. Acelaşi grup de mureşeni în costume populare. În fiecare localitate am avut programe dedicate Zilei Limbii Române, recitaluri muzicale şi lansări de cărţi. Şi la Roma am făcut acelaşi lucru, la fel şi anul trecut la Vidin cu românii din Bulgaria: recitaluri folclorice şi noi şi ei, prezentări de cărţi şi noi şi ei, apoi am evocat şi omagiat eroii de la Plevna şi Smârdan. Miercuri, la Muzeul Tradiţiei Populare ASTRA din Sibiu, manifestarea va fi în acelaşi registru cu program cultural-artistic prezentat de cei 50 de mureşeni în costume populare", a arătat Nicolae Băciuţ.