Ziua Națională a Lecturii, sărbătorită la Biblioteca Academiei/ Anisie: Dincolo de rețelele sociale, văd zilnic, la elevii mei, că tinerii îndrăgesc lectura

Monica Anisie, președinta Comisiei pentru Învățământ din Senatul României, și Sebastian Burduja, ministrul Energiei, co-inițiatori ai legii care marchează Ziua Naţională a Lecturii, au citit și au împărtășit valori cu tinerii liceeni de la colegiile naționale din Capitală. Evenimentul a avut loc la Biblioteca Academiei Române, unde au fost prezenți și scriitorul Tudorel Urian și actrița Adriana Moca, actriță care a citit un pasaj din cartea ’’Ca un roman’’, scrisă de autorul francez Daniel Pennac.

Monica Anisie le-a vorbit copiilor despre valori, despre felul în care lectura îi ajută să se autodefinească, citindu-le, totodată, definiția dreptății din cartea “Luminile și umbrele sufletului”, scrisă de Petru Creția, o carte pe care o putem ușor considera un ghid de viață.

„Iubirea de carte se transmite nu doar la școală, ci se naște din familie, prin puterea exemplului. În cazul meu, bunicul este cel care mi-a cultivat pasiunea pentru citit. Cred că tinerii, dincolo de rețelele sociale, încă îndrăgesc lectura. Și văd asta zilnic la elevii mei.

Câți dintre voi ați împlinit 18 ani? Știu că sunteți la vârsta la care se conturează personalitatea/individualitatea voastră.

De aceea, îmi doresc ca toți să aveți oportunitatea de a descoperi și de a vă însuși modele sănătoase de referință în formarea voastră ulterioară. Iar lectura joacă un rol esențial în acest proces.

În acest sens, am gândit pentru elevii mei proiectul educațional “Cred în dreptate, adevăr, valoare și libertate”, prin care analizăm și dezbatem o varietate de tematici, experiențe, valori morale/culturale cu care ne identificăm”, a declarat Monica Anisie.

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja a trecut în revistă statisticile europene privind cititul în România și a încurajat tinerii să se bucure de cărți.

„Românii citesc mai puțin de cinci minute pe zi, iar 35% dintre aceștia declară că n-au citit niciodată o carte. 68% dintre români n-au citit nicio carte în ultimul an, doar 8% citesc zilnic. Prin lectură suntem mai buni, mai informați, într-un punct critic al vieții putem ști dacă o luăm la stânga sau la dreapta, în funcție de ce am citit într-o carte. Pentru această inițiativă, m-am inspirat puțin din din SUA, unde am stat 12 ani, și unde există sărbătoarea Read Across America Day. Americanii au făcut din asta o tradiție și au vrut să asocieze lectura cu un lucru plăcut, mai ales pentru copiii de școală primară. Acolo nu e nimic atipic ca în Read Across America Day să te duci la școală în pijamale și să citești. Ne dorim să apropiem lectura de toți românii. Cu această idee am mers la doamna Anisie și am pus bazele acestei inițiative. Cea mai mare împlinire pentru inițiatori este că această sărbătoare nu a rămas doar o dată în calendar, ci a devenit un fenomen”, a spus Sebastian Burduja.

Pe lângă cei doi inițiatori ai legii, mai mulți tineri au lecturat și analizat alături de colegii lor pasaje din cartea lui Petru Creția.

Pe 14 iunie 2021, Senatul a adoptat, în unanimitate, o propunere legislativă depusă în luna martie 2021 de către Monica Anisie și Sebastian Burduja şi semnată de către 22 de deputaţi PNL, un deputat USR-PLUS şi doi senatori PNL, prin care se instituie Ziua Naţională a Lecturii pe data de 15 februarie. For decizional, Camera Deputaţilor a adoptat proiectul de lege pe 21 decembrie 2021, iar în data de 14 ianuarie 2022, a fost promulgată de către preşedintele ţării Legea privind instituirea zilei de 15 februarie ca Ziua Naţională a Lecturii.