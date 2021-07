10 ani de închisoare pentru persoanele LGBT, un nou proiect de lege în Ghana: 'Homosexualitatea nu este un drept al omului'

Un proiect de lege propus în Ghana prevede o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare pentru persoanele LGBT şi pentru cele care le sprijină în mod public.

Dacă va fi aprobată, va deveni una dintre cele mai radicale legi anti-gay din lume, potrivit The Guardian.

Persoanele care şi-au schimbat sexul ar putea fi, prin lege, îndrumate să facă intervenții chirurgicale de „realiniere de gen”.

Proiectul a fost confirmat de oficialii care au avut acces la documente şi provoacă furia activiştilor pentru drepturile omului.

„Homosexualitatea nu este un drept al omului. Este o preferință sexuală“, a scris într-o postare pe Twitter Sam Nartey George, deputatul care consideră că drepturile homosexualilor reprezintă o „perversiune” și care a condus grupul de parlamentari care a elaborat propunerea legislativă.

„Vom aproba acest proiect de lege“, spune el.

Solidarity with LGBT+ people in Ghana. This attack on LGBT+ people in Ghana is an attack on all LGBT+ people around the world. @LGBTrightsghana #killthebillhttps://t.co/ceeah9lV8c