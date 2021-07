400 companii şi 10.000 persoane au ajutat la realizarea unui Spital modular ATI la Piatra-Neamţ, prin Asociaţia 'Dăruieşte Viaţă'

Asociaţia "Dăruieşte Viaţă" a finalizat lucrările la Spitalul modular ATI de la Piatra-Neamţ şi a predat, marţi, unitatea către Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU).

Preşedintele asociaţiei, Carmen Uscatu, a declarat, într-o conferinţă de presă, că finanţarea a fost asigurată exclusiv din donaţii şi sponsorizări, de la aproximativ 400 companii şi 10.000 persoane fizice, relatează Agerpres.ro.

"Ştim că este greu de crezut că astfel de proiecte au o finalitate, este greu de crezut în Moldova, unde mereu oamenilor li s-au promis lucruri, li s-au promis spitale. Avem un exemplu de înşiruire de containere la Leţcani. Aici este, într-adevăr, un loc unde pot fi trataţi oameni şi atât timp cât va depinde de echipa medicală, vor fi şi salvaţi. Este un loc la standarde europene, un loc unde ATI va funcţiona pentru prima dată într-un spital public cu centrale de tratare a aerului, cu platformă de gaze medicale, cu sistem de acces pe bază de cartelă, cu sistem de alarmare în caz de incendiu, cu sistem de alarmare a asistentelor. Este un sistem în care Asociaţia 'Dăruieşte Viaţă' a investit 2,7 milioane euro şi este un proiect care poate funcţiona pe o perioadă de 5-10 ani, dacă este bine întreţinut. Autorităţilor le spunem: aşa se face! Sperăm să fie un început al schimbării sistemului medical românesc", a subliniat Carmen Uscatu.

La rândul său, vicepreşedintele asociaţiei, Oana Gheorghiu, a explicat că Spitalul modular ATI de la Piatra-Neamţ a fost construit la standarde europene.

"A fost un proiect cu foarte multe provocări, vremea a fost factorul care ne-a pus cele mai multe probleme. Pe 4 februarie am turnat fundaţia, sunt 26 de săptămâni, dar ne aşteptam să terminăm mai repede. Am avut o perioadă lungă cu îngheţ şi frig, în care nu s-a putut lucra, după care au venit ploi nesfârşite şi asta a făcut ca lucrările să dureze un pic mai mult decât credeam iniţial. Dar proiectul a ieşit foarte bine. Învăţăm din fiecare proiect, faţă de Spitalul modular de la Elias este mai bine. Arată ca un spital adevărat înăuntru, chiar dacă îl numim modular. Nu este uşor să crezi că se poate face ceva repede şi bine în România. Trăim într-o ţară în care nu mai credem unii în alţii şi nu mai credem în autorităţi. Dar am avut o colaborare foarte bună cu managementul spitalului, cu DSP şi cu ISU. A fost locul în care funcţionarii publici au înţeles câtă nevoie este de acest proiect şi nu am mai simţit un ping-pong, cum simţim de obicei când mergem către autorităţi. Astăzi predăm spitalul, începe o perioadă de autorizare. De astăzi, SJU devine proprietarul clădirii", a precizat Oana Gheorghiu.

Managerul SJU Piatra-Neamţ, Alexandru Filimon, a subliniat importanţa unităţii modulare ATI, în contextul în care la spital sunt funcţionale acum doar 6 paturi de Terapie Intensivă, după incendiul din 14 februarie 2020.

"Din punctul de vedere al SJU, care acum lucrează doar cu 6 paturi ATI, acest ATI modular este ceea ce ne trebuia pentru a desfăşura activitatea medicală în mod normal. Activitatea chirurgicală este acum limitată din cauza faptului că nu putem interveni pentru toţi pacienţii şi continuăm să îi trimitem pe unii pacienţi la colegii noştri de la Spitalul Roman. Odată cu deschiderea spitalului ATI modular putem să tratăm cazurile chirurgicale şi aici. Avem în medie 300 pacienţi pe zi, putem ajunge la 550 - 600 pacienţi pe zi, cum era şi înainte de pandemie, ceea ce va ajuta spitalul şi pe partea de finanţare. Din punct de vedere al echipamentelor, am folosit din trei surse: de la Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, prin sponsorizări de circa 67.000 euro şi ce am putut folosi din spital. Această secţie este foarte importantă pentru noi pentru că secţia din spital nu va putea fi folosită pe o perioadă îndelungată, din discuţiile pe care le-am avut personal cu cei de la Parchet. Deci ATI modular este esenţial pentru activitatea SJU pe următorul an, cel puţin", a declarat Alexandru Filimon.

Noua unitate modulară ATI de la SJU Piatra-Neamţ va avea o capacitate de 17 paturi.

Asociaţia "Dăruieşte Viaţă" a decis să construiască acest Spital modular ATI după ce secţia de Terapie Intensivă a SJU Piatra-Neamţ a fost distrusă de incendiul din 14 noiembrie 2020.

În acel incendiu au decedat 10 pacienţi internaţi în secţia ATI.

Totodată, şeful secţiei, doctorul Cătălin Denciu a suferit arsuri grave pe corp, în încercarea de a salva mai mulţi pacienţi, şi a fost tratat la un spital militar din Belgia.

Parchetul General a deschis o anchetă în urma tragediei de la Piatra-Neamţ, dar până în prezent nu au fost formulate concluzii.

Secţia ATI în care s-a produs incendiul este şi acum sigilată de anchetatori şi nu poate fi folosită în circuitul medical.