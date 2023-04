A adus avionul la sol, după ce o cobră i-a intrat sub cămasă în timpul zborului

Autorităţile sud-africane elogiază curajul unui pilot care a reuşit să aducă în siguranţă la sol o aeronavă după ce a simţit o cobră pe corp în timpul zborului, relatează CNN, citat de news.ro.

Pilotul, Rudolf Erasmus, a declarat pentru CNN că pilota o aeronavă mică luni, cu patru colegi la bord, când a simţit o „senzaţie de frig... sub cămaşă, în zona şoldurilor”.

„La început, am crezut că era sticla mea de apă care curge”, a spus Erasmus. „Când m-am întors apoi la stânga şi m-am uitat în jos, am văzut capul şarpelui retrăgându-se înapoi sub scaunul meu”. „Am avut un moment de blocaj”, a spus el. ”A fost mai mult ca şi când creierul meu nu înregistra ce se întâmplă”, a relatat el.

Erasmus a povestit că înainte de a pleca în cursă a auzit de la oameni de la aeroport că au văzut cobra care încerca să se refugieze sub aripa aeronavei şi suspectau ca a ajuns la motor, însă deşi au căutat nu au găsit nimic şi au presupus că şarpele a plecat.