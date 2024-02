A căzut un mare zvon despre soarta lui Tucker Carlson!

Nicio discuţie nu este în desfăşurare în cadrul UE pentru sancţionarea jurnalistului conservator american Tucker Carlson în urma interviului luat de acesta la Moscova preşedintelui rus Vladimir Putin, a declarat joi un purtător de cuvânt al Comisiei Europene, în urma unor zvonuri în acest sens despre care a vorbit inclusiv miliardarul Elon Musk, relatează agenţiile AFP şi EFE, relatează Agerpres.

"Nu nouă ne revine să speculăm dacă o persoană va fi propusă de un stat membru sau de un grup de state membre pentru a fi pusă pe lista de sancţiuni, există o procedură (...) care este confidenţială", a răspuns la o conferinţă de presă purtătorul de cuvânt pentru politică externă al Comisiei Europene, Peter Stano, după ce a fost întrebat despre posibilitatea unor sancţiuni europene împotriva jurnalistului american ce l-a intervievat pe Putin. "Dar ce vă pot spune dincolo de aceasta este că la ora actuală nu există nicio discuţie în cadrul organelor competente ale UE privind această persoană", a completat acelaşi purtător de cuvânt.

Acesta a amintit că, după ce Rusia a declanşat războiul contra Ucrainei, UE a sancţionat circa 2.000 de persoane şi entităţi, inclusiv mass-media ruse acuzate de "propagandă", precum Sputnik sau Russia Today, iar orice adăugare a unei persoane pe lista de sancţiuni trebuie adoptată în unanimitate de cele 27 de state membre.

Cât despre interviul cu Putin în sine, purtătorul de cuvânt comunitar a admis că difuzarea acestuia se încadrează în libertatea de exprimare şi trebuie făcută distincţie între această libertate şi moderarea conţinuturilor ilegale cerută reţelelor de socializare. "Putem presupune toţi ce va putea spune Putin. Este un mincinos notoriu care răspândeşte minciuni despre operaţiunea sa ilegală împotriva poporului ucrainean (...) Singura surpriză ar fi ca Putin să înceapă să plângă şi să spună: 'am greşit de tot pentru că nu am reuşit nimic din ce am declarat în februarie 2022' ", a comentat purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene.

Context

Kremlinul a transmis că a primit numeroase solicitări din partea unor jurnalişti occidentali pentru un interviu cu Putin, dar preşedintele rus a acceptat până în prezent să-i acorde un astfel de interviu numai lui Tucker Carlson întrucât abordarea acestuia este diferită de partizanatul multor mass-media occidentale.

Jurnalişti occidentali au confirmat că au încercat, fără succes, să-i ia un interviu preşedintelui rus, printre aceştia numărându-se Steve Rosenberg, de la BBC, şi Christiane Amanpour, celebra corespondentă internaţională a postului CNN.

Tucker Carlson va difuza interviul cu Putin joi, la ora 23:00 GMT, pe reţeaua de socializare X (fosta Twitter)