'A fost un șoc pentru mine! Nu credeam că pot să am așa ceva' - Cum a fost salvată pacienta

La 62 de ani, Rodica se considera perfect sănătoasă și nu mergea la medic pentru consultații și investigații medicale periodice. Totul s-a schimbat însă într-o zi, când a avut un episod brusc și intens de vertij. Astfel, a aflat că suferea de o afecțiune gravă, care îi punea viața în pericol.

Îngrijorată de criza de vertij, pacienta s-a programat mai întâi la un consult ORL, apoi, la recomandarea medicului, s-a prezentat pentru consultații de specialitate la neurologie și la cardiologie. În urma investigațiilor, diagnosticul a fost clar: Rodica suferea de boală coronariană în stadiu avansat și risca să facă un atac de cord în orice moment.

La indicația specialistului, pacienta s-a programat la Dr. Rodica Niculescu, medic primar cardiolog, șefa Departamentului de Cardiologie Intervențională de la Spitalul Clinic SANADOR. După efectuarea unei coronarografii, Dr. Rodica Niculescu i-a recomandat un tratament minim invaziv, prin stentare coronariană în mai multe etape. Pentru început, echipa intervențională a realizat angioplastia coronariană cu stent a arterei coronare drepte, apoi pacienta a revenit la Spitalul Clinic SANADOR pentru montarea altor două stenturi, pe trunchiul comun al arterei coronare stângi și artera descendentă anterioară stângă, respectiv pe artera circumflexă.

„Am venit la coronorografie convinsă că nu o să iasă nimic și că sunt sănătoasă tun. Mie nu îmi venea să cred. După ce doamna doctor mi-a explicat și mi-a arătat unde sunt problemele, mi-a fost mult mai ușor să internalizez, pentru că inițial pentru mine a fost un șoc, nu credeam că pot să am așa ceva”, mărturisește Rodica.

În prezent, pacienta are montate trei stenturi și se simte foarte bine, toate intervențiile endovasculare fiind un succes. Dincolo de profesionalismul echipei de la Spitalul Clinic SANADOR, Rodica a fost impresionată de comunicarea apropiată avută cu Dr. Rodica Niculescu pe toată durata acestei perioade dificile.

„Modul în care m-a tratat și a vorbit cu mine m-a ajutat să trec peste șocul acestei vești, că sunt bolnavă, că am nevoie de stenturi, când am auzit că am nevoie de atât de multe m-am speriat foarte tare”, declară pacienta.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare beneficiază de investigații performante, esențiale pentru un diagnostic rapid și corect. În funcție de indicația medicală stabilită, tratamentul poate fi realizat prin proceduri de cardiologie intervențională sau prin chirurgie cardiovasculară.

Intervențiile endovasculare sunt efectuate în deplină siguranță în Laboratorul de Cateterism al Spitalului Clinic SANADOR, care dispune de două angiografe ultraperformante Philips Azurion 7. Ulterior, pacienții primesc îngrijiri avansate pe Secția de Terapie Intensivă Cardiovasculară, complet digitalizată, acreditată ca secție ATI de categoria I – nivel de competență extinsă.