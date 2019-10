A ieșit fum alb în urma negocierilor dintre Dan Barna și Ludovic Orban

Liderul USR, Dan Barna, a anunțat că a ajuns la un acord cu premierul desemnat Ludovic Orban pentru un vot asupra viitorului guvern liberal. Barna a explicat că s-a încheiat un acord politic între cele două formațiuni, iar Orban a fost de acord cu prioritățile USR.

”Astăzi am venit la aceste consultări cu un acord politic în care am introdus un calup de 4 priorități, asupra cărora am căzut de acord. Premierul desemnat a fost de acord și am ajuns la o înțelegere.

Tocmai pentru că avem perspectiva imediată a alegeri anticipate, am precizat că acest obiectiv trebuie să rămână pe masă

Am ajuns la finalul discuției la un acord, mai sunt mici retușuri și probabil joi sau vineri va fi prezentată lista guvernului și programul de guvernare, iar atunci vom lua o decizie în privința votului. (...) Am ajuns la un acord prin strângerea de mână, urmând să așteptăm lista guvernului.”, a declarat Dan Barna.