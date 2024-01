A vrut un nume unic pentru copil. Ce a ieșit i-a spulberat toate așteptările

A vrut un nume uni pentru copil. Ce a ieșit i-a spulberat toate așteptările

Să alegi un nume potrivit pentru un copil dă ades bătăi mari de cap părinților... și poate și bunicilor. Fiecare părinte ar vrea să aibă copii deosebiți și evident cu nume deosebite. Numai că un cuplu s-a trezit că au pus un nume unic care în scurt timp a devenit foarte popular. Acum se declară triști că nu mai au un copil cu nume unic. Cum s-a ajuns aici?

O mămică din SUA, Irina, cu o mamă rusoaică și tată cubanez, și-a dorit un nume autentic pentru singurul său copil pe care urma să îl nască, potrivit Business Insider.

Încă de la începutul sarcinii, ea și-a dorit ca acesta să nu se regăsească în lista de 1.000 cele mai populare nume de bebeluși.

Găsirea numelui perfect, în limba spaniolă

Fiind o persoană care a crescut într-o gospodărie de imigranți, își amintește că, în copilărie se simțea tristă pentru faptul că numele ei era unul rar.

„Nu vedeam niciodată pe „Irina” pe un breloc când familia mea mergea în parcuri tematice. Dar, ca adult, acum apreciez numele meu unic și cum înglobează perfect cele două culturi ale mele”, povestește ea.

În plus, și-a dorit pentru micuțul său să aibă un nume în limba spaniolă care să reprezinte acea parte a familiei sale, deoarece a-l învăța despre moștenirea sa latină reprezintă una dintre prioritățile ei ca părinte.

Când a intrat în al doilea trimestru de sarcină, în octombrie 2019, a început să sufere de insomnie, aproape zilnic. Într-una dintre aceste nopți, căutarea pe Google a dus-o la numele „Rio”, de care spune că s-a îndrăgostit instantaneu. La fel de încântat de alegere a fost și soțul său.

„Este cuvântul spaniol pentru râu, are o referință la cultura pop (ne place personajul River Tam din serialul de scurtă durată „Firefly”) și este scurt, deci fără porecle”, a povestit mămica.

Dar, cel mai important, era numărul 2.000 în popularitate, la acea vreme, potrivit BabyNames.com.

Părinții au păstrat numele secret pentru următoarele cinci luni și au evitat părerile altora cu privire la alegerea lor. Copilul s-a născut în martie 2020.

Popularitatea numelui a explodat

Recent, s-a întâmplat ceva neașteptat: numele bebelușului nostru a devenit mai popular.

„Numele bebelușului nostru a crescut în popularitate în ultimii 4 ani. Aflat, în prezent, la numărul 561 pe BabyNames.com (de la 677 în urmă cu doar două luni), numele nostru, cândva unic, nu mai este la fel de rar precum era când l-am ales”, a zis Irina, potrivit Business Insider.

În ultimul timp, prieteni și cunoscuți de-ai cuplului au ales să își boteze copilul la fel. De asemenea, într-un episod al emisiunii „The Real Housewives of New York City” două femei au avut aceeași opțiune, pentru numele Rio.

„La jumătate de an după ce am aflat de legătura „RHONY”, încă mă lupt cu sentimente de furie din cauza popularizării numelui bebelușului meu. Unul dintre cele mai mari motive pentru care am ales acest nume a fost că nu era popular, iar acum devine la modă. Îmi pot imagina doar cum influența unei emisiuni TV populare va crește și mai mult popularitatea numelui”, a mai adăugat femeia, dezamăgită.

Ea mai susține că a idealizat numele bebelușului atât de mult timp, iar acum se simte viciat. Chiar dacă nu ar schimba nimic, încă își dorește ca acest trend să se termine cât mai curând.