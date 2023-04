Abonamente de transport în comun 100% digitale pentru angajaţi, datorită parteneriatului dintre 24pay şi Up România

24pay şi Up România au încheiat un parteneriat şi lansează prima soluţie digitală pentru achiziţia abonamentelor de transport în comun pentru angajaţii companiilor care utilizează acest tip de beneficiu.

Astfel, conform unui comunicat remis, marţi, AGERPRES, companiile care utilizează Up MultiBeneficii vor putea oferi un nou tip de beneficiu angajaţilor: acces facil şi 100% digital la abonamente de transport în comun.

Serviciul devine disponibil începând de marţi în 16 oraşe ale ţării, prin aplicaţia 24pay: Bucureşti, Braşov, Iaşi, Ploieşti, Piatra Neamţ, Roman, Râmnicu Vâlcea, Ploieşti, Târgu Jiu, Constanţa, Arad, Cluj-Napoca, Botoşani, Oradea, Reşiţa şi Baia Mare.

Companiile partenere Up România pot oferi acest extrabeneficiu la nivel de angajat, atribuind un buget pentru accesarea abonamentelor de călătorie direct din aplicaţia mobilă Up MultiBeneficii, informează Agerpres.

Angajaţii pot folosi soldul pentru a achiziţiona abonamente săptămânale sau lunare. După alegerea tipului de abonament dorit, utilizatorului i se va asocia un cont în aplicaţia 24pay. Pentru utilizarea abonamentului este necesară instalarea aplicaţiei 24pay, dar nu şi deţinerea unui card de transport.

24pay este o soluţie de plată digitală dezvoltată de compania PTP Online şi deţinută de PayPoint România. Aplicaţia pentru transportul în comun 24pay este liderul de piaţă la nivel naţional, fiind disponibilă în prezent în 19 oraşe din întreaga ţară, printre care se numără şi Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi, Arad, Braşov sau Sibiu. Mai mult, aplicaţia oferă şi acces la servicii de plăţi facturi, reîncărcare electronică sau achiziţie de vouchere online, care pot fi folosite de utilizatorii din toată ţara.

PayPoint România este principalul operator de plăţi în numerar şi încărcare electronică prin puncte de retail din România. În prezent, PayPoint asigură încasarea plăţilor pentru 85% din furnizorii de utilităţi şi servicii telecom din ţara noastră. Serviciile companiei sunt disponibile în aproximativ 19.000 de locaţii în care clienţii pot efectua plăţi, precum: facturile pentru utilităţi (electricitate, gaze, apă etc.), telefonie fixă şi mobilă, rate, asigurări, roviniete, internet şi cablu sau servicii de securitate.

Up MultiBeneficii este soluţia Up Romania dedicată companiilor, ce oferă gestionarea eficientă a beneficiilor extrasalariale puse la dispoziţia angajaţilor.

Up România face parte din Grupul Up, deserveşte peste 25.000 de clienţi şi peste 800.000 de beneficiari. Cu o prezenţă de 20 de ani în România, compania oferă diverse instrumente de motivare şi soluţii financiare avantajoase pentru performanţa businessului companiilor, printre care se numără produse şi servicii pentru salariaţi, platforma de beneficii flexibile Up MultiBeneficii, soluţii digitale interactive de incentivare şi recompensare STIM Online, servicii dedicate comercianţilor, precum şi soluţii personalizate pentru modernizarea sectorului de acţiune socială - tichete sociale, tichete sociale pentru grădiniţă.