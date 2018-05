Acces GRATUIT la Muzeul Municipiului București, cu ocazia Zilei Internaționale a Muzeelor

Cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzeelor, 18 mai, accesul este gratuit la toate sediile Muzeului Municipiului Bucureşti, în intervalul orar 10.00-18.00, informează news.ro.

International Museum Day/ Ziua Internaţională a Muzeelor este o sărbătoare cu o lungă tradiţie în întreaga lume, iniţiată de către Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM). Aceasta a fost organizată pentru prima dată în 1977 şi este sărbătorită în fiecare an în ziua de 18 mai. Tema ediţiei din 2018 este "Hyperconnected museums: New approaches, new publics".

Şi sâmbătă, de Noaptea Muzeelor, la cele opt sedii ale Muzeului Municipiului Bucureşti vor fi organizate evenimente speciale, accesul fiind gratuit.

La Muzeul "Nicolae Minovici", colecţia de artă populară s-a întors acasă din data de 18 octombrie 2017. Timp de un an de zile, o bună parte dintre obiectele colecţiilor au fost restaurate pentru a fi expuse publicului larg în acelaşi proiect expoziţional gândit de donatorul lor în urmă cu mai bine de o sută de ani. Colecţia de artă populară adunată de Nicolae Minovici poate fi considerată prima colecţie de artă populară, care a reprezentat toate regiunile ţării, prezentată uniform şi armonios într-un spaţiu special de expunere. Acest fapt face din muzeul doctorului Minovici, primul muzeu bucureştean de artă populară, potrivit MMB.

Teatrul Masca prezintă aici spectacolul "Spre Alba Iulia", de la orele 20.00 - 20.40, 21.00 - 21.40, 22.00 - 22.40. Spectacol "Feerie nocturnă", cu Maria Chifu (fagot), Olga Podobinschi (pian), Mihaela Pletea (soprană), Radu Vâlcu (chitară) şi Alexandra Poenaru (balerină) este programat la orele 21.00 şi 23.00.

Între orele 18.00 şi 1.30, Muzeul "Theodor Aman" poate fi vizitat gratuit. Evenimente speciale aici sunt prezentate tot de trupa Teatrului Masca: "Îngerul Albastru", de la orele 20.00, 21.00, 22.00 şi "Doamna cu umbrela" - 20.20 - 21.00, 21.20 - 22.00, 22.20 - 23.00

În acelaşi interval orar, 18.00 - 1.30, la Muzeul "George Severeanu" este intrare liberă. Un concert chitară clasică cu Tudor Anghelescu va începe la ora 20.30, iar de la ora 23.00 - "When Violin Meets Guitar" (cu Natalia Colotelo Pancec şi Emilian Florentin Gheorghe).

Concertul "De la Paris la Micul Paris", cu Alexandru Burcă, pian şi Diana Tudor, soprană, va începe la ora 20.00, la Muzeul "Ligia şi Pompiliu Macovei".

Filmul documentar "Casa Storck", realizat de Casa de producţie Aromânii pentru Muzeul Municipiului Bucureşti, va rula la sediul Muzeului "Frederick Storck şi Cecilia-Cuţescu Storck".

Palatul Suţu organizează de Noaptea Muzeelor un program de Re-enactment cu "Redescoperă Istoria", între orele 18.00 - 23.00. Aici, vizitatorii pot zăbovi până la ora 04.00.

Spectacolul "Zâmbiţi, vă rog!", cu actorii Marius Bodochi şi Irina Movilă, alături de saxofonistul Cristian Soleanu şi de Constantin Urziceanu (clarinet), va începe la ora 18.00, la Casa Filipescu-Cesianu. Acces gratuit: 18.00 - 04.00.

Vizitatorii vor putea observa cerul doar dacă va fi senin, la Observatorul Astronomic "Vasile Urseanu". Muzeul este deschis sâmbătă între orele 19.00 şi 04.00.