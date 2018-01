Accident GRAV în Arad: O fetiţă de 12 ani, prinsă sub tramvai - FOTO

O elevă de 12 ani din Arad a fost transportată la spital în stare gravă, după ce joi după-amiază a fost lovită de tramvai, în timp ce traversa strada în centrul oraşului. Martorii spun că victima era atentă la ecranul telefonului mobil şi a trecut pe culoarea roşie a semaforului, potrivit NEWS.RO.

Accidentul a avut loc pe bulevardul Revoluţiei, în centrul municipiului Arad, în faţa Teatrului de Stat, iar martorii afirmă că victima a trecut pe culoarea roşie a semaforului.

Eleva, în vârstă de 12 ani, era însoţită de o colegă, care însă nu a traversat şi a rămas în urmă.

„Fata care a traversat se juca pe telenonul mobil, nu a fost atentă nici la semafor, nici la tramvai. Vatmanul a claxonat, dar ea nici nu a auzit şi a fost călcată”, a declarat un martor.

sursa foto: livearad.ro

Un echipaj de descarcerare al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Arad a intervenit pentru scoaterea victimei de sub tramvai.

"Fetiţa de 12 ani a fost lovită de tramvai în centrul oraşului, a fost târâtă mai bine de 10 metri şi a fost prinsă între roţile tramvaiului. În aproximativ 12-15 minute fetiţa a fost de trasă sub tramvai, tramvaiul a fost ridicat de la sol şi fixat. Patru subofiţeri au intrat sub tramvai şi au fixat o targă. Victima a fost scoasă de sub tramvai, în viaţă, în stare destul de bună. Are mai multe fracturi la membrele inferioare şi a fost transportată la spital. Se pare că fetiţa traversa pe o trecere de pietoni şi a fost surprinsă de tramvai, nefiind atentă că semaforul era roşu.", a declarat purtătorul de cuvânt George Pleşca, într-o intervenţie la Antena 3.

sursa foto: livearad.ro

Roţile tramvaiului nu au trecut peste fată, care a rămas blocată sub cabina vatmanului, însă medicii care au preluat victima au afirmat că aceasta are numeroase fracturi şi traumatisme interne şi externe.

Poliţiştii fac cercetări in rem pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească împrejurările producerii accidentului.