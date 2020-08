Actoria îi mânca viața - Cameron Diaz a mărturisit că şi-a găsit liniştea de când a renunţat

Cameron Diaz, în vârstă de 47 de ani, a dezvăluit într-un podcast al actriţei Gwyneth Paltrow că şi-a găsit liniştea de când s-a îndepărtat de Hollywood şi a decis, în urmă cu doi ani, să renunţe la actorie, potrivit news.ro.

Cu o carieră de două decenii, Diaz este cunoscută pentru rolurile din filme ca „There's Something About Mary”, „Charlie's Angels” şi pentru că şi-a împrumutat vocea personajului Fiona din „Shrek”.

Ultima ei apariţie într-un film datează din 2014, în adaptarea „Annie”.

„Mi-am găsit liniştea sufletească pentru că în sfârşit aveam grijă de mine”, i-a spus ea lui Paltrow. „Este un lucru ciudat, ştiu că mulţi nu vor înţelege, ştiu că tu înţelegi, dar este foarte intens să lucrezi la acel nivel şi să fii atât de cunoscut. Este multă energie care vine spre tine mereu când eşti cu adevărat vizibil ca actor, când te întâlneşti cu presa şi te afişezi”.

Deşi a confirmat că s-a retras în 2018, Cameron Diaz nu a exclus că ar putea reveni cândva.

Citește și: SURSE Soția fostului colonel SRI, în prezent FUGAR, Daniel Dragomir a dat cu subsemantul la Serviciul de Probațiune după revenirea în țară

Diaz, care a devenit cunoscută odată cu rolul din „The Mask” (1994), în care a jucat alături de Jim Carrey, a spus că presiunea responsabilităţii pentru filme cu buget de milioane de dolari poate fi „copleşitoare”, actorii erau ocrotiţi, însă ea îşi dorea să fie independentă.

„M-am oprit şi m-am uitat cu adevărat la viaţa mea. Când faci un film, le aparţii. Eşti acolo 12 ore pe zi, luni la rând, nu ai timp pentru nimic altceva. Simţeam nevoia să ştiu că pot avea grijă de mine, că ştiu cum să fiu un adult”.

Cameron Diaz s-a căsătorit cu Benji Madden, chitaristul trupei Good Charlotte, în 2015. Cei doi au o fiică, Raddix, care s-a născut în decembrie 2019.

În podcast, Diaz i-a mulţumit lui Paltrow pentru că a încurajat-o să devină mamă. „Să devin mamă la vârsta pe care o am... nu cred că aş fi putut fi acest părinte la 25 de ani. Nu aş fi devenit mamă dacă nu erai tu. Tu vorbeai, eu spuneam că nu voi avea copii. Şi spuneai: «Faci copii, te căsătoreşti, faci copii”.

Actriţă şi producător, nominalizată de patru ori la Globurile de Aur - pentru rolurile din „Gangs of New York” (2002), „Vanilla Sky” (2001), „Being John Malkovich” (1999) şi „There's Something About Mary” (1998) - Cameron Diaz a primit în anul 2009 o stea pe bulevardul Walk Of Fame.