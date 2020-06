Actorul american Viggo Mortensen va fi recompensat cu un premiu Donostia onorific la cea de-a 68-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la San Sebastian (nordul Spaniei), în semn de recunoaştere pentru întreaga sa carieră, au informat luni organizatorii evenimentului, citaţi de EFE, potrivit Agerpres.

Viggo Mortensen va fi prezent pentru a primi acest premiu şi pentru a prezenta la San Sebastian primul său film în calitate de regizor, "Falling", care a încheiat proiecţia la Sundance şi a fost selectat la Cannes, deşi premiera sa europeană va avea loc până la urmă în Spania.

Actorul newyorkez, al cărui tată este danez şi care şi-a petrecut copilăria în Argentina, a jucat în peste 50 de filme şi a lucrat cu regizori de renume, precum David Cronenberg, Peter Weir, Jane Campion, Gus Van Sant şi Brian de Palma.

Devenit celebru după ce a interpretat personajul Aragorn în saga "The Lord of the Rings", Viggo Mortensen a fost nominalizat de trei ori la premiile Oscar, în 2008 pentru "Eastern promises", de David Cronenberg, în 2017 pentru "Captain Fantastic", de Matt Ross, şi în 2019 pentru "Green Book", de Peter Farrelly.

În primul său rol pe marele ecran, el a jucat alături de Harrison Ford în distribuţia filmului "Witness", de Peter Weir, în 1985. Ulterior, starul de origine daneză a jucat în numeroase filme horror şi de acţiune, precum "Texas Chainsaw Massacre III", "Young Guns II", "Prison" şi "The Reflecting skin".

În 1991, Sean Penn l-a distribuit în debutul său regizoral, "The indian runner", iar începând din anii '90, Viggo Mortensen a început să colaboreze cu regizori prestigioşi, precum Brian De Palma, în "Carlito's way"; Tony Scott, în "Crimson tide"; Jane Campion, în "The portrait of a lady"; şi Ridley Scott în "G.I. Jane".

Odată cu intrarea în noul secol, Viggo Mortensen a atins popularitatea mondială cu personajul Aragorn din trilogia fantastică "The Lord of the Rings", regizată de Peter Jackson şi pe baza cărţilor lui J.R.R. Tolkien.

Actorul va veni la San Sebastian pentru a prezenta debutul său ca regizor, "Falling", o dramă familială în care joacă alături de Lance Henriksen, Terry Chen, Sverrir Gudnanson şi Laura Linney.

Filmul, ce va fi lansat în cinematografe pe 2 octombrie, a fost selectat de Festivalul de Cannes, care anul acesta nu s-a organizat din cauza pandemiei de COVID-19, şi va fi proiectat până la urmă la Festivalul de la San Sebastian, care va avea loc în perioada 18-26 septembrie.