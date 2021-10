Actorul canadian Ryan Gosling va interpreta personajul Ken într-un film despre păpuşa Barbie

Actorul canadian Ryan Gosling va interpreta personajul Ken în "Barbie", un film despre păpuşa omonimă, în care rolul protagonistei va fi jucat de Margot Robbie, informează contactmusic.com.

Ryan Gosling, în vârstă de 40 de ani, se află în negocieri avansate pentru a juca alături de Margot Robbie, în vârstă de 31 de ani, într-un film live-action despre legendara păpuşă Barbie, produsă de compania Mattel, au dezvăluit jurnaliştii de la The Hollywood Reporter.

Greta Gerwig şi Noah Baumbach au scris scenariul acestui film, care va fi produs de studioul Warner Bros. şi regizat de Greta Gerwig.

Rolul Ken i-a fost oferit actorului Ryan Gosling şi în vara acestui an, însă starul canadian l-a refuzat atunci din cauza unui program de lucru foarte aglomerat.

Din cauza amânării unor filmări, actorul va putea să accepte acest rol.

Anterior, actriţa Margot Robbie a spus că spectatorii vor vedea "ceva complet diferit" faţă de ceea ce se aşteaptă în mod normal de la un film despre celebra păpuşă produsă de grupul Mattel.

Filmul va prezenta povestea tinerei Barbie, care este expulzată din ţinutul fictiv Barbie Land întrucât nu reuşeşte să se ridice la înălţimea aşteptărilor locuitorilor acestuia, potrivit Agerpres.ro.

Actorul Ryan Gosling este cunoscut pentru rolurile interpretate în numeroase filme de mare succes, precum "La La Land", "Blue Valentine", "Drive", "The Ides of March", "Blade Runner 2049" şi "First Man". Starul canadian are în palmares un Glob de Aur, primit în 2017 pentru rolul din "La La Land", şi două nominalizări la Oscar, primite în 2007 şi 2017 pentru interpretările din filmele "Half Nelson", respectiv "La La Land".