Actorul Matthew Mcconaughey a consumat marijuana, după ce a fost păcălit de rapperul Snoop Dogg

Rapperul Snoop Dogg a înlocuit "iarba de Hollywood" a actorului Matthew Mcconaughey cu marijuana, în prima zi în care au filmat împreună pentru pelicula "The Beach Bum", lansată în luna martie, potrivit contactmusic.net, anunță MEDIAFAX.

"I-am făcut-o. Filmam împreună, iar el avea iarba asta falsă de Hollywood. Deci, eram noi doi, în prima zi de filmare, fumam iarbă, iar el spunea «Asigură-te că aia nu este iarbă reală»", a povestit Snoop Dogg pentru "The Howard Stern Show" de pe postul Sirius XM Radio din SUA.

În emisiune, Snoop Dogg a fost însoțit de actorul canadian Seth Rogen, care, anul acesta, și-a lansat propriul brand de canabis.

Fiind întrebat dacă sunt persoane în compania cărora nu îi place să fumeze, rapperul a răspuns afirmativ, explicând că "unii vorbesc al naibii de mult. Seth se bucură de moment, este creativ - nemernicul știe să facă un joint în formă de cruce".

Calvin Cordozar Broadus Jr, născut pe 20 octombrie 1971, cunoscut după numele de scenă Snoop Doggy Dogg şi Snoop Dogg, în a cărui discografie se regăsesc albume precum "Tha Doggfather" şi "Malice N Wonderland", şi-a început cariera de rapper la începutul anilor '90, dar s-a implicat şi în actorie, jucând în noua versiune a filmului "Starsky şi Hutch" (2004). Din 1993, când a devenit celebru, Snoop Dogg a vândut peste 20 de milioane de albume în Statele Unite. Printre hiturile sale se numără "Who Am I (What's My Name)?", "Gin and Juice", "Groupie Luv", "From tha Chuuuch to da Palace", "Beautiful", "Drop It Like It's Hot", "That's That Shit" etc. Rapperul american Snoop Dogg a primit o stea pe Walk of Fame din Los Angeles, cu patru zile înainte de a se împlini 25 de ani de la lansarea albumului său de debut, "Doggystyle".