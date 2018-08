Actriţa Asia Argento neagă orice relaţie sexuală cu Jimmy Bennett, care a acuzat-o de agresiune

Actriţa italiană Asia Argento, care potrivit unui articol din New York Times ar fi agresat sexual un tânăr actor, Jimmy Bennett, neagă "orice relaţie sexuală" cu acesta într-un comunicat difuzat marţi de media şi confirmat de agentul său pentru AFP.

"Neg şi resping conţinutul articolului publicat de New York Times care circulă în media internaţionale (...). Nu am avut niciodată o relaţie sexuală cu Bennett", afirmă actriţa de 42 de ani în acest comunicat în care vorbeşte despre "persecuţie"."Sunt profund şocată şi lovită citind informaţii absolut false", a adăugat actriţa, care precizează că "nu am altă alegere decât cea de a mă opune tuturor minciunilor şi de a mă proteja în toate modurile".New York Times a relatat duminică că actriţa italiană, una dintre principalele acuzatoare ale producătorului decăzut Harvey Weinstein, i-a plătit o sumă de bani unui bărbat care afirmă că l-ar fi agresat sexual când avea 17 ani.O sumă de 380.000 de dolari i-a fost vărsată lui Jimmy Bennett, actor şi muzician american, care dă asigurări că actriţa l-a agresat sexual într-o cameră de hotel în California în 2013, potrivit cotidianului newyorkez, care citează documente trimise ziarului de o sursă neidentificată.Actriţa italiană nu neagă faptul că i-a dat bani lui Bennett, dar precizează că a făcut acest lucru doar pentru a-l ajuta într-un moment în care avea dificultăţi financiare, notează AFP.