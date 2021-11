Actriţa engleză Helen Mirren va primi premiul pentru întreaga activitate din partea Sindicatului actorilor americani (SAG), conform news.ro

Premiul este considerat cea mai importantă distincţie a SAG şi va fi acordat în februarie 2022 după un an de pauză, în contextul pandemiei.

Mirren este al 57-a actor care primeşte SAG Life Achievement Award, care a fost oferit prima dată în 1962, cu mult înainte de debutul SAG Awards (în 1995). Actriţa îl va primi în timpul celei de-a 28-a gale a premiilor, pe 27 februarie, în Santa Monica.

Distincţia este acordată celor care promovează şi cultivă „cele mai frumoase idealuri ale profesiei”, atât pentru realizările în actorie, cât şi pentru cele în scop umanitar.

„Dame Helen Mirren este pur şi simplu strălucită”, a spus preşedinta SAG, Fran Drescher. „Cu o gamă largă de personaje, ea a ridicat ştacheta foarte sus pentru toţi actorii şi, rol după rol, îşi depăşeşte chiar propriile interpretări extraordinare”.

Pentru gala viitoare, organizatorii pregătesc un eveniment în format fizic, după ce la începutul acestui an el a avut loc în format virtual.

Între cei care au primit în trecut acest premiu se numără Robert DeNiro, Alan Alda, Morgan Freeman, Lily Tomlin, Carol Burnett, Debbie Reynolds şi Rita Moreno.

Helen Mirren este primul actor britanic care primeşte distincţia, după Julie Andrews, în 2006.

Mirren a fost nominalizată de 13 ori la SAG Awards şi a câştigat cinci trofee, fiind cea mai premiată dintre actorii care au primit SAG Life Achievement.

Ea a mai primit un Oscar, trei premii Emmy, trofee BAFTA, Tony, BAFTA Fellowship Award şi Chaplin Award - The Film Society at Lincoln Center. În 2003, a primit însemnele Dame of the British Empire.

În prezent, ea filmează pentru „Golda” şi va găzdui serialul-competiţie „Harry Potter: Hogwarts Tournament of Houses” pentru TBS şi Cartoon Network.

„Sunt onorată să fiu aleasă pentru a primi SAG Life Achievement Award. De când eram un tânăr actor la început am fost mereu inspirată şi am învăţat din actoria americană, astfel că acest premiu are o importanţă deosebită pentru mine”, a transmis Mirren.

Ea a fost premiată de Academia americană, de Sindicatul actorilor americani şi de Academia britanică de film pentru portretizarea reginei Elizabeth II în „The Queen”. A primit un trofeu SAG pentru rolul secundar din „Gosford Park”, ca parte a distribuţiei câştigătoare, iar cel mai recent a fost nominalizată la Oscar pentru „The Last Station” (2009).

Mirren va putea fi văzută în 2022 în „The Duke” şi „White Bird: A Wonder Story”.

Cât priveşte producţiile de televiziune, ea a jucat în „Prime Suspect” şi a fost premiată cu Emmy şi BAFTA, în „Phil Spector” (HBO), care i-a adus un trofeu SAG, şi în miniseria „Elizabeth I” (HBO), ce i-a adus un trofeu SAG şi unul Emmy.

Între proiectele ei caritabile se numără „Meals on Wheels” şi „SAY: The Stuttering Association for the Young”.